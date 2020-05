Turisme i Basque Culinary Center adapten a format online el curs 'L'Exquisit Mediterrani'

Aquesta nova edició, adaptada a les noves necessitats del sector derivades de la Covid-19, se celebra en el marc de les actuacions de la Xarxa GastroTurística CV-L'Exquisit Mediterrani i del programa de formació contínua de la Xarxa de CdT.

El curs compta amb el suport del Basque Culinary Center, "un centre de referència internacional en matèria gastronòmica per a avalar la docència, el nivell formatiu i la transferència de coneixement al sector turístic de la Comunitat Valenciana", subratlla la Generalitat.

PREINSCRIPCIÓ OBERTA

En aquest sentit, s'ha dissenyat un curs intensiu de 70 hores, amb 30 places, comptant amb continguts, docents i plataforma del Basque Culinary Center, que se centrarà a identificar oportunitats per al turisme gastronòmic i noves estratègies per a aquest nou context del mercat; així com en l'optimització de la comunicació, distribució i venda de productes turístics gastronòmics per part de destinacions i empreses, coincidint amb la progressiva recuperació de la mobilitat social i activació turística. El termini de preinscripció ja està obert i el curs es desenvoluparà del 8 al 30 de juny.

El curs està especialment dirigit a personal tècnic i professionals de les destinacions i entitats que treballen dins de la Xarxa GastroTurística de la Comunitat Valenciana L'Exquisit Mediterrani, que tindran prioritat en la matrícula.

També podran participar professionals en actiu de la restauració, cuina, sala, sommelieria, rebosteria, agroturisme, enoturisme, oleoturisme, pescaturisme, guies i agents de viatges especialitzats en gastroturisme vinculats a empreses adherides a CreaTurisme, amb distintius Sicted, o que acrediten un mínim de dos anys d'experiència en la matèria.