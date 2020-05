Coronavirus.- CSIF demana a Sanitat informació sobre contractacions anunciades i la represa de l'activitat ordinària

A més, reclama millores per als treballadors i més protecció ja que considera que l'administració sanitària "improvisa" i exigeix més bates, que "escassegen", i guants, perquè els que hi ha no tenen la qualitat adequada, segons ha indicat en un comunicat.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) considera que la Conselleria de Sanitat "elabora i improvisa a marxes forçades mesures que afecten modificacions de condicions de treball, de les quals no informa o ho fa tard i malament".