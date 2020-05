El jutge que investiga Francis Puig reactiva la causa i demana a Fiscalia que informe sobre ampliació de querella del PP

Així consta en la resolució, consultada per Europa Press i avançada per Las Provincias, en la qual el jutge dona per presentada l'ampliació de querella dels 'populars' i ordena que es done traslladat de la mateixa al ministeri fiscal perquè informe sobre aquest tema.

Aquesta causa es va iniciar arran d'una querella interposada pel PP contra Francis Puig, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions, i Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, per les ajudes al foment del valencià.

En total, s'han presentat fins a tres ampliacions de querella. En la inicial s'al·ludia al fet que Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions van rebre ajudes al foment del valencià -més de 400.000 euros en subvencions des del 2015- "sense cap tipus de control".

Amb posterioritat, es va ampliar a les ajudes a mitjans de comunicació vinculats a Enrique Juan Adell Bover. La família d'aquest és propietària de diverses empreses receptores de subvencions i a qui situen com a "soci" de Francis Puig. El PP els acusa d'utilitzar un entramat empresarial per a defraudar 1.215.396 euros a diverses administracions i situa el frau global en uns 2 milions d'euros.

En la tercera i última ampliació, el PP feia referència al fet que les empreses de Francis Puig van poder rebre diners de subvencions donades per la Diputació de Barcelona -Comunicacions Els Ports hauria obtingut 150.000 euros de la diputació a través de Xarxa Audiovisual Local S.L.-.

El jutge va obrir una investigació i tenia previst prendre declaració en qualitat d'investigats a Puig i a Trenzano al desembre, però finalment es van suspendre els interrogatoris a petició d'Anticorrupció, que va demanar la pràctica de noves diligències.

De moment en aquesta causa s'investiga la presumpta comissió de quatre delictes de frau de subvencions pels responsables de Mas Mut Produccions S.L i Comunicació dels Ports de les anualitats 2015, 2016, 2017 i 2018. La investigació tracta de determinar si els imports concedits per Generalitat valenciana i catalana van ser destinats a sufragar les activitats subvencionades, és a dir, si van ser emprats en el foment de les llengües cooficials en aquests territoris en els mitjans de comunicació.