El 88% de catalanes defiende teletrabajar tras el confinamiento, según el CEO

El 88% de los catalanes creen que el teletrabajo puede ser una buena forma de organizar el trabajo después del confinamiento, aunque el 61,4% de ellos concreta que se debería compaginar con el trabajo presencial, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

La encuesta, realizada con una muestra de 3.560 personas entre el 4 y el 15 de mayo (antes de que comenzara la desescalada en Catalunya tras prácticamente dos meses de confinamiento)y con un margen de error de 1,24, muestra que el 11,8% de los catalanes rechaza incorporar el teletrabajo, mientras que el 0,2% no contesta.

Al ser preguntados por si se deberían incorporar reuniones telemáticas como una herramienta más de trabajo habitual tras el confinamiento, el 86,5% de los encuestados están a favor; el 10,9%, en contra, y el 2,6% no contesta.

Teletrabajo para facilitar algunos aspectos de la vida

El CEO también pregunta en qué grado, en una escala en la que 0 es nada de acuerdo y 10 es muy de acuerdo, el teletrabajo puede facilitar algunos aspectos de la vida cuando la situación esté normalizada.

Los encuestados sitúan en una media de 7,87 que el trabajo a distancia permite

conciliar horarios laborales con responsabilidades familiares; en un 7,68 que permite conciliar mejor horarios laborales con tiempo personal; en un 7,61 que permite gestionar mejor el tiempo; en un 7,94 que permite tener una vida más sostenible; en un 5,98 que trabaja más que antes, y en un 5,63 que está todo el día conectado al trabajo.

Además, el 63,2% asegura que durante el confinamiento se le han flexibilizado los horarios laborales, mientras que un 31,2% dice que no, y el 5,6% no contesta y, en otra pregunta, el 47,6% afirma que trabaja las mismas horas que antes del confinamiento; el 25,2%, menos horas; el 25,6%, más horas, y el 1,6% no contesta.