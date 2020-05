El príncipe Harry y Meghan Markle llaman a la policía por los drones que sobrevuelan su casa en Los Ángeles

El príncipe Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, se mudaron hace unos meses a una mansión en Beverly Hills, en Los Ángeles, EE UU, lejos del Reino Unido y de la casa real, para intentar llevar una vida más o menos normal y alejados del foco mediático.

Sin embargo, la pareja sigue despertando el interés de los medios o de los curiosos y es que según publican diversos medios de EE UU, como el The Daily Beast, han tenido que llamar a la policía para denunciar que frecuentemente hay drones sobrevolando su domicilio.

"No saben quién los está pilotando. Asumen que probablemente sean fotógrafos, pero no pueden estar seguros de esa suposición", dijo una fuente al medio ET. "Es realmente espeluznante que la gente pueda estar tomando fotos. Sienten que están siendo invadidos. Es especialmente aterrador cuando están afuera con Archie [su hijo de un año]. Es realmente aterrador", aseguraba la fuente citada.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que han tenido constancia de algunos casos de sobrevuelo de drones en el área de Beverly Ridge, donde viven Harry y Meghan.