Gabilondo no descarta una moción de censura contra al Gobierno de Ayuso

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, aseguró este jueves que, si el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso sigue “sin hacer bien” su trabajo, no descarta presentar una moción de censura.

En una entrevista en Onda Cero consideró que "nunca se descarta que esa posibilidad exista, pero si existe, hay que hacerla también buscando acuerdos que supongan una mayoría".

"No se pueden hacer mociones de censura para forzar los gobiernos sin más, se trata, más bien, de hacer esto cuando exista esa posibilidad", añadió Gabilondo, quien se mostró abierto a esa posibilidad: "Estamos dispuestos a hablar, por supuesto que sí".

Explicó que, sobre este asunto, "no hemos hablado explícitamente con Ciudadanos de esa posibilidad ni de hacer una moción en modo alguno, pero estamos abiertos aunque tenemos otras prioridades".

Tras precisar que "ahora no es momento de remover gobiernos", apuntó que "eso no quiere decir que nosotros no tengamos siempre en consideración de nuestras responsabilidades esa posibilidad".

"Creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo bien su labor y que la gestión tampoco es buena. Si esto prosiguiera en esa dirección nosotros no excluimos esa posibilidad", añadió.

A su juicio, "la prioridad ahora mismo es afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía, que son muy serios".

Durante la entrevista radiofónica también se refirió a la imputación del delegado del Gobierno en la Comunidad Madrid, José Manuel Franco, por su supuesta responsabilidad al no prohibir la manifestación del 8-M y dijo que "hizo lo que tenía que hacer".

Asimismo, explicó que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, que este jueves planteó en el Pleno de la Cámara regional que todos los portavoces parlamentarios se reúnan 'hoy mismo' para dialogar sobre la reconstrucción de la región tras la crisis del coronavirus, no le ha llamado todavía.