La desigualdad económica entre comunidades aumentará si el turismo no supera la crisis, según Esade

Además, según ha apuntado el profesor de Economía de Esade Pedro Aznar, en una conferencia telemática, "aunque la caída del PIB pudiera ser compensada con otras industrias intensivas, no demandarían la misma mano de obra".

"El turismo es el sector que impulsó la generación de empleo tras la crisis de 2008, y si no se reactiva, el impacto será muy importante a escala nacional", ha avisado.

También en relación a la anterior recesión, el profesor de Esade ha explicado que cuando ésta comenzó había una crisis de liquidez, pero ahora el problema es de solvencia y de rentabilidad.

"Tenemos un sector que en el corto y el medio plazo no va a ser capaz de generar la rentabilidad que tenía y una menor rentabilidad puede poner en peligro la capacidad que tienen las empresas turísticas para pagar sus gastos, y aquí es donde las administraciones tienen que dar una respuesta", ha advertido.

IMPULSAR POLÍTICAS EUROPEAS Y APROVECHAR LA COMPETITIVIDAD

En ese sentido, Pedro Aznar ha recalcado que para paliar los efectos de la crisis en el turismo se necesitan medidas a escala europea, asegurando que las políticas nacionales "no serán suficientes y, en algunos casos, podrían ser hasta contraproducentes". No obstante, sobre estas últimas ha indicado que parte de la solución vendría a través de políticas de incentivos y planes de apoyo, y de que los ERTE del sector tuvieran condiciones específicas.

Para no perder rentabilidad del sector, el profesor de Esade ha anticipado que por la necesidad urgente de mantener la ocupación, se verán caídas significativas de precios y ha destacado que para esta tarea "no será suficiente con el turismo nacional, porque éste no está ni el tiempo ni gasta lo mismo que el internacional".

"El sector va a sufrir mucho, pero no podemos olvidar que somos un sector muy competitivo y muy formado". "También atraemos al turismo de lujo y éste lleva una dinámica muy distinta", ha concluido.