Así ha sido el reparto de temas de la Gala 12, la semifinal de 'OT 2020'

OT 2020 ya tiene a sus primeros tres finalistas: Nia, Hugo (ambos elegidos por el jurado) y Eva (elegida por los profesores) están un paso más cerca de ganar el talent.

Samantha, Anaju, Maialen y Flavio siguen aún en la cuerda floja, pues dos de los cuatro triunfitos serán expulsados en el próximo programa para así quedar solo 5 finalistas para el último programa. Por ello, en la Gala 12 interpretarán nuevos temas que los hagan lucirse y convencer al público de que merecen seguir allí.

Canción grupal: Lay All Your Love On Me, de ABBA.

Los finalistas cantarán con artistas invitados:

Nia y Blas Cantó: Hoy tengo ganas de ti, de Miguel Gallardo.

Hugo y Miki Núñez: Me vale, de Miki Núñez.

Eva y La casa azul: El momento, de La casa azul.

Los semifinalistas:

Anaju: Nana del mediterráneo, de María José Llergo.

Samantha: Something's Got a Hold On Me, de Christina Aguilera.

Maialen: Si te vas, de Extremoduro (con Manu Guix al piano y Bruno en la batería)

Flavio: Vi, de Pablo López.

Canciones grupales:

Nia, Anaju y Samantha: R.I.P., de Sofía Reyes, Rita Ora y Anitta.

Maialen y Hugo: Adiós papá, de Los Ronaldos.

Eva y Flavio: Hey Baby, de Bruce Channel.