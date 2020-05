Eva Barreiro llena de fuego el plató de 'OT 2020' y las redes lo recogen con humor

Aunque con motivo del coronavirus el talent se retrasara unos meses, ya falta muy poco para la final de Operación Triunfo 2020. Este miércoles tuvo lugar la gala 11, en la que fue expulsado Bruno en su nominación con Flavio, que obtuvo más de un 70% del apoyo del público.

Además, tres intérpretes presentaron sus singles: Pablo López (Mariposa), Eli Rosex (Miénteme lento) y Nick Maylo (Historias robadas). Estos dos últimos, según adelantó Roberto Leal, se encuentran preparando sus primeros álbumes.

Pero música no fue lo único que hubo en el formato, pues no faltó el humor por parte de los usuarios de Twitter, como en cada entrega del programa, lo convirtieron en Trending topic en poco tiempo. Uno de los momentos más comentados en la red social fue la escenografía que acompañó a Eva Barreiro en su interpretación de Nothing Else Mattersde Metallica.

Y es que fue, con diferencia, una de las puestas en escena más destacables de esta edición. La gallega estuvo rodeada de llamas, lo que llevó a los creadores de contenido a compararla con Daenerys Targaryen, preocuparse por un posible incendio por las flores que ocupaban el lugar del público o incluso compararla con Amaia.

Sin embargo, la actuación tuvo mucha más trascendencia que los memes en la red social, pues hizo que Eva fuese la elegida por el profesorado de la Academia como finalista. De esta manera, Barreiro se sumó a Nía y Hugo, los seleccionados por el jurado.

#OTDirecto27M#OTGala11 Fuego en la actuación de Eva mas plantas en el plató... Como podría acabar sino? pic.twitter.com/6ucKM1nkfE — Papi Masi (@ackerman_pau) May 27, 2020

