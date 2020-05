Nacions Unides adjudica a l'alacantina '1Millionbot' el desenvolupament d'un chatbot per a informar sobre el coronavirus

Amb el nom de 'Catalina' aquest chatbot distribueix la informació oficial específica sobre Coronavirus desenvolupada per les autoritats de la República de l'Equador. L'assistent virtual porta obert al públic dos setmanes, ha informat la companyia.

L'èxit de 'Carina' a Espanya, el chatbot desenvolupat per l'empresa alacantina per a donar resposta a la crisi de la Covid, ha sigut clau per a aquest assoliment, han comentat. En eixe sentit, han explicat que 'Carina' està inserit en més de 300 institucions públiques en deu països diferents. L''startup', que presideix el catedràtic Andrés Pedreño, ha posat aquest assistent a la disposició d'entitats públiques i empreses per a inserir-ho en els seus webs o servicis d'informació general amb caràcter gratuït.