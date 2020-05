Més de 400 empreses s'han inscrit al nou programa de Lanzadera en només 15 dies

La gran novetat del programa són les dos noves fases que s'afigen i que fan que la forqueta d'emprenedors i startups amb possibilitats de ser acollits en l'acceleradora s'amplie. D'una banda, la fase Start ofereix una oportunitat a persones amb o sense una idea, però amb esperit emprenedor i a aturats afectats per la crisi de la Covid-19 i que vullguen apostar per l'emprenedoria.

Per la seua banda, la fase Scale Up obri la possibilitat de rebre acompanyament per part de Lanzadera a empreses consolidades, amb diversos anys de creixement, més de 50 empleats i més de 2 milions d'euros de facturació, i que potser necessiten actualment suport davant l'escenari econòmic actual.

El nou caràcter semipresencial del programa Lanzadera, més flexible, és una altra novetat per a incentivar i facilitar l'arribada de noves startups establides fora de València. Ara, els emprenedors no hauran de modificar la seua residència per a instal·lar-se en la ciutat, una cosa que podrà ser resolta gràcies a la potenciació de l'acompanyament a través del canal online.

ESPAIS PER A ACTORS DE L'ECOSISTEMA EMPRENEDOR

A més, Lanzadera es troba en procés de cerca de grans companyies de l'ecosistema emprenedor i de partners tecnològics interessats a col·laborar amb startups per a oferir-los instal·lar-se en Marina d'empreses. L'objectiu és el d'aglutinar "un hub d'emprenedoria potent per a promoure la creació de riquesa, ocupació i innovació i recolzar així la reactivació econòmica", segons les mateixes fonts.

Lanzadera Space és la nova aposta de la renovació de Lanzadera impulsada per Juan Roig: els 9.000 metres quadrats de l'edifici que acull l'acceleradora estan oberts als diferents actors del sector de l'emprenedoria.

L'acceleradora negociarà la instal·lació en el seu edifici d'inversors especialitzats en startups (business angel, venture capital) i de multinacionals tecnològiques interessades a donar suport al sector emprenedor i que consideren interessant comptar amb unes oficines per a donar un servici més personalitzat i proper a les més de 200 startups que s'espera que estiguen allotjades alhora en Marina d'empreses a la fi d'any.

A més, Lanzadera negociarà amb les grans empreses amb les quals es tanquen acords Corporate la possibilitat que compten amb una oficina permanent en Marina d'empreses, la qual els permetrà tindre un contacte "més directe" amb les startups. La fórmula ha tingut resultats positius amb Playstation, multinacional del sector del videojoc que compta amb un espai propi en Marina d'empreses des del 2017.

Sobre aquest tema, el director general de Lanzadera, Javier Jiménez, ha explicat que l'objectiu de Lanzadera, després de la renovació impulsada per Juan Roig, és el d'aconseguir crear un ecosistema emprenedor "potent" entorn de Marina d'empreses que "ajude a activar l'economia espanyola".

Per açò, ha assenyalat que s'han desenvolupat dos línies mestres. D'una banda, s'ha ampliat el radi d'acció per a incubar i accelerar més startups en el programa Lanzadera; per l'altre, s'està oberts a acollir en les seues instal·lacions grans empreses i inversors, els quals "poden aportar valor als emprenedors de Marina d'empreses".