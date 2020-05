El escritor Emilio del Río destaca que "las humanidades nos hacen más libres" en los 'Martes de libros' de Ibercaja

Los 'Martes de libros' son un espacio de encuentros virtuales con los mejores escritores del momento que se emite en el canal YouTube de Fundación Ibercaja.

La programación de conferencias en canales digitales ya formaba parte de la estrategia de difusión de Ibercaja, pero durante el estado de alarma se ha reforzado y abierto a nuevos formatos para seguir ofreciendo contenidos de actualidad e interés para diferentes sectores, han informado en una nota de prensa.

Así, en las últimas semanas, se han celebrado sesiones en el ámbito de la educación, la cultura, la empresa y la industria estratégica para la economía y movilidad urbana, que han registrado un elevado grado de participación ya que las redes permiten un mayor grado de audiencia.

Así fue en el caso de la intervención del profesor Juan José Badiola, que registró cerca de 7.000 reproducciones, o las conferencias del programa 'Educar para el futuro', con más de 14.000 visualizaciones.

En la mesa redonda 'En mayo leemos a los clásicos', que ha moderado Emilio del Río, responsable de la sección de divulgación de la cultura clásica 'Verba Volant', del programa de Pepa Fernández en RNE, y autor de 'Latín Lovers', una declaración de humor y de amor al latín, y de 'Calamares a la romana', sobre la vida cotidiana en la Roma clásica, han participado los escritores Irene Vallejo, autora de 'El infinito en un junco', que transcurre en una atmósfera de amor a los libros y a la lectura, y Nuccio Ordine, autor de 'La utilidad de lo inútil' y 'Clásicos para la vida', publicaciones en las que defiende un regreso intelectual a saberes como la literatura, la filosofía, el arte o la música.

Irene Vallejo ha dicho que los clásicos "nos iluminan y añaden vida a nuestra vida" y "nos ayudan a encontrar el rumbo y a no perdernos". "Cuando leemos a los clásicos nos descubrimos a nosotros mismos, lo que ellos pensaron ha construido la sociedad en la que vivimos", ha señalado, añadiendo que "los libros, a lo largo de los siglos, nos han ayudado a conservar la sabiduría de nuestros antepasados". "Gracias a los libros somos una especie privilegiada", ha afirmado.

Para Nuccio Ordine, "los clásicos son un precioso instrumento de conocimiento del mundo que nos rodea, nos enseñan el arte de vivir". Ha lamentado el mal momento que están viviendo los clásicos tanto en los programas escolares como en las editoriales.

"Hoy prevalece la función empresarial de la escuela y de la Universidad -ha señalado-, la sociedad hace creer a los estudiantes que deben aprender para ejercer una profesión. Las humanidades hacen que la humana sea más humana".

PANDEMIA

Los escritores han relacionado la literatura clásica con la pandemia de la COVID-19. Vallejo se ha referido a Antígona, que reivindicaba el derecho al duelo del que en este tiempo se ha privado a muchas personas.

Ordine ha recordado el pasaje del segundo libro de la Eneida, en el que Eneas carga a su padre sobre sus hombros, y ha destacado la importancia de la relación con los abuelos. "¿Por qué encerrarnos en casa? Porque tenemos que defender la vida de nuestros mayores, las personas débiles. El futuro no se puede construir sin el pasado", ha indicado el escritor italiano.

También ha afirmado que "en estos meses nos hemos dado cuenta como nunca de que las relaciones humanas están transformándose en un artículo de lujo" y ha añadido que "una relación, para ser genuina, necesita lazos vivos, lazos reales; las relaciones humanas no se cultivan en lo virtual".

Irene Vallejo ha subrayado que "no debemos renegar de esa dimensión de la vida en la que el contacto es tan importante, darnos la mano, acariciarnos". Se ha referido a una cita de Séneca, "todos somos una sola cosa, los miembros de un gran cuerpo" y ha señalado que tenemos más posibilidades de salvarnos si estamos juntos. "Hay que luchar por la fortaleza de la sociedad".

Nuccio Ordine ha expresado que "el virus ha demostrado que la humanidad es única y que cada elemento está profundamente conectado con los demás". Ha subrayado que un mundo construido sobre la desigualdad y sobre la injusticia social no tiene futuro". "Es una lucha de la memoria -ha agregado-. Si olvidamos lo que hemos aprendido, todo irá peor que antes. La crisis la pagarán los débiles, los que no tienen voz, y la experiencia de la pandemia no servirá de nada".

"Todas las pérdidas son pérdidas de todos. No podemos pensar que hay sectores de la sociedad que son sacrificables" ha añadido Irene Vallejo.

La mesa redonda ha sido presentada por la jefa de Cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza, que despidió el encuentro virtual afirmando que "Leer a los clásicos no es leer sobre el pasado sino leer sobre el presente".

La próxima cita de los 'Martes de Libros' estará protagonizada por Manuel Vilas, finalista del último Premio Planeta y autor de 'Ordesa', uno de los éxitos literarios del año.