Sindicatos convocan concentraciones ante los centros de Política Social contra la instrucción de vacaciones

Las organizaciones han presentado un escrito conjunto ante la Consellería, en el que manifiestan su rechazado a la propuesta remitida por el departamento de Fabiola García para el disfrute vacacional de estos trabajadores.

Según denuncian, el texto no reconoce en el ámbito laboral el esfuerzo realizado por estos trabajadores durante la crisis sanitaria en las últimas semanas, que sin embargo ha quedado patente como "esencial" tanto a nivel social como mediático.

La Xunta no solo no amplía las vacaciones para compensar el sobreesfuerzo del personal, sino que omite la recuperación de las compensaciones por festivos y domingos trabajados, a reducción de la jornada anual, no se computan las 'X' como días de descanso no solapables y tampoco se compensan los días 24 y 31 como "días festivos e inhábiles", entre otros.

La instrucción representa, a su juicio, un intento de "recorte", al negar la posibilidad de acomodar los periodos vacacionales en función del V Convenio Colectivo y las Instrucciones de la Dirección Xeral de Función Pública.

Las organizaciones instan a impulsar una mesa de negociación y convocan concentraciones ,entre las 11,00 y las 11,30 horas, ante todos estos centros a partir de este 28 de mayo, que se celebrarán todos los jueves hasta el próximo 2 de julio.