Ribó defiende abrir la economía "desde la disciplina y el respeto a las normas" para evitar recaídas

Ribó ha hecho estas declaraciones antes de comenzar la sesión de la Comisión para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia. El alcalde ha incidido en la importancia de "mantener la disciplina" y en que es "imprescindible" que la responsabilidad individual "juegue un papel muy importante", a la vez que "tenemos que pensar que la gente necesita reactivar la economía y tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo".

"Las administraciones deben favorecer que se vaya abriendo la economía y la situación desde la disciplina y el respeto a las normas. Lo peor que nos podría pasar sería tener una recaída porque sería terrible para la economía, pero también para las personas a todos los niveles", ha dicho.

Por este motivo, ha reiterado que el objetivo de la sesión es tener un balance de cómo está la situación económica y las medidas a adoptar para reactivarla lo antes posible "pensando que esta reactivación económica de debe hacer para todas las personas, empresariado y trabajadores, sea el que sea su nivel de contrato o de falta de él".

Por contra, el concejal de Vox Vicente Montañez ha criticado que Ribó "siga sin plantear medidas creíbles que sean capaces de contener el gran drama humano en el que nos encontramos, lo que le ha llevado a perder la confianza de los ciudadanos y de las pymes y autónomos de Valencia".

El edil de VOX ha señalado, en lo que su grupo ha bautizado como la "comisión para la reconstrucción de la imagen política de Ribó", que el alcalde "se ha dado un baño de cruda realidad" sobre la situación del tejido empresarial" ya que "nuestras empresas se encuentran en la UCI como consecuencia de la actitud pasiva del alcalde" y considera que los empresarios "han puesto de manifiesto la absoluta falta de confianza en la gestión de un equipo de Gobierno, que mira hacia otro lado y que no ha sido capaz de acudir al rescate de las personas"".

Vox asegura que seguirá pidiendo medidas en el pleno, como la ya rechazada en la que solicitaba 80 millones de euros de ayudas para el 92% de los autónomos y las pymes que se han quedado fuera de las ayudas del Plan Re-Activa.

Desde Cs, su portavoz, Fernando Giner, ha recalcado el ejemplo de un empresario que ha dicho en la comisión que ha tenido que pedir un préstamo para pagar el IBI y que no comprende por qué no se bonifica en estos meses en que ha estado sin actividad. "Lo más importante es que nos vamos a una situación en la que se devalúan los precios, los sueldos, los alquileres", ha dicho, para añadir que "no tiene ningún sentido mantener estos impuestos en València cuando la sociedad, los autónomos, las pymes y las familias salen empobrecidos de la situación". Por ello, ha instado a Ribó a "repensar la política fiscal" del Ayuntamiento.

Por su parte, la portavoz del PP, María José Catalá, ha denunciado, antes de iniciarse la comisión, que "en plena crisis del Covid 19 y con el tejido económico de la ciudad parado más de dos meses y sin ingresos, el Gobierno de Ribó y PSOE ha consumado la subida de impuestos y tasas municipales de 2020".

BONIFICACIONES

Catalá ha recalcado que la mejor forma de contribuir desde el Ayuntamiento a la reactivación de la economía "es mediante una bajada de los impuestos y tasas municipales". El PP coincide con uno de los expertos economistas que ha pedido al Ayuntamiento una reducción de la presión fiscal "para atraer talento e inversores a la ciudad" y en que el consistorio "debe aplicar bonificaciones en el pago de impuestos como el del IBI, que en Valencia tiene uno de los tipos de gravamen más altos de España, y sobre el de tracción mecánica, ya que los vehículos han estado parados durante dos meses por el estado de alarma".

Según el PP, en una respuesta al grupo 'popular' a una iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda, el gobierno municipal "ha reconocido que ya ha recaudado cerca de 40 millones de euros, en concreto 39.337.069 euros, del IBI comercial, ocio/hostelería, espectáculos y oficinas". "Y los comercios, además de soportar la subida, tampoco ha podido aplazar el pago del IBI, ya que sólo se concedió una demora de un mes", ha criticado.

En la ciudad de Valencia, ha lamentado Catalá, "en solo dos meses se han perdido 10.000 empleos y cerca de 20.000 han salido de la Seguridad Social" y ha advertido que Ribó y el PSPV "han cobrado ya a los valencianos más de 163 millones de euros correspondientes a la contribución urbana del año 2020, "un recibo al que han aplicado una subida general del 3% y de hasta el 13% para locales dedicados a la actividad económica".