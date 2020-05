Jason Derulo se convierte en Spider-Man con un apretado traje que ha subido la temperatura en las redes

Jason Derulo ha subido la temperatura de las redes con un inocente y divertido vídeo en el que se disfraza de Spider-Man. Y es que, aunque la publicación que subió el pasado sábado a su Instagram es muy original, sus seguidores se han fijado más en otra cosa.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad", escribió el cantante en su post. Pero seguro que algunos pensaron que un traje tan ajustado también conlleva otra cosa, pues su vídeo se ha llenado de comentarios destacando cómo marca paquete.

El artista aparece sin camiseta limpiando los cristales al ritmo de la música y, gracias a la edición, se ve cómo aparece una pequeña araña que le muerde en la mano. Derulo continúa con sus labores cuando de repente se transforma en Spider-Man. Lanza una telaraña y se pone a bailar antes de salir volando.

Pero ni el montaje del vídeo al ritmo de la música, ni sus poderes, ni su baile es lo que llama la atención. Ni siquiera cuando está con el torso desnudo al principio. Sus marcados atributos con el traje puesto es lo que ha destacado más, y así se lo han hecho saber sus seguidores.

Se diera cuenta o no de todos los músculos que marcaba, este Jason Derulo para mayores de 18 años no es una excepción, pues no es el único famoso que ha estado luciendo cuerpazo durante los últimos meses. Maluma, Jon Kortajarena o Javier Calvo son algunos de los rostros que han estado subiendo la temperatura de las redes.