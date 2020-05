València avançarà el 80% del pagament a les pirotècnies que havien de disparar en març

L’Ajuntament de València i una desena d’empreses pirotècniques que havien de disparar diversos espectacles durant el mes de març però que no ho varen poder fer per l’evolució de la pandèmia internacional per la COVID-19, han arribat a un acord. Segons ha avançat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, l’Ajuntament avançarà ara un 80% del pagament que havien de rebre les pirotècnies, que dispararan enguany –en una data i unes condicions encara per confirmar. El 20 % restant del pagament també el rebran enguany.

Les 10 empreses pirotècniques tenien encarregats espectacles que van quedar en l’aire amb la suspensió de tots els actes fallers en març. En concret, restaven 10 mascletaes, l’Alba de les Falles, tres castells de focs artificials –inclosa la Nit del Foc- i la cremà de les falles municipals.

“Amb aquest acord volem que les empreses pirotècniques disposen de liquiditat, a l’igual que les pirotècnies que sí van poder disparar durant els primers dies de març –que ja han cobrat totes- i que tinguen la confirmació que al llarg d’aquest 2020 dispararan l’espectacle pendent”, ha afirmat Galiana.

Subvenció de falla condicionada en 2021 i 2022

Galiana també ha confirmat que aquest dimarts detallarà a les comissions falleres, durant l’Assemblea de Presidentes i Presidents telemàtica, com quedaran condicionades en els dos pròxims exercicis les subvencions habituals de l’Ajuntament per un valor total del 25 % del cost total de cada falla.

“Per a protegir el treball dels artistes fallers hem arribat a un acord amb ells i amb les comissions falleres que inclou un Pla de Treball 2021/22 que garantirà que les inversions en falla siguen, cada any, d'un 75% d’allò invertit en les falles de 2020”, ha explicat el regidor.

Per a l'exercici 2020/2021, eixe 75% es podrà repartir entre una inversió per reparar i condicionar les falles d’enguany, que ara tenen emmagatzemades, i un avanç de les falles de 2022. Tot açò s'haurà de planificar durant les pròximes setmanes i permetrà accedir a les subvencions municipals habituals per la quarta part de la inversió destinada a l’element central de la festa.

Il·luminació de carrers

En altre ordre de coses, Galiana ha confirmat que la setmana passada es va procedir a fer els pagaments de les subvencions per il·luminació de carrers –amb un import total de 210.000 euros- i que aquesta setmana s’acabarà de pagar l’ajuda extra per un 37,5% del cost de les falles d’enguany, acordada de forma excepcional per contribuir a la liquiditat de les comissions falleres i que aquestes pogueren pagar els seus proveïdors reduint els efectes negatius de la crisi econòmica vinculada a la pandèmia per la COVID-19.

Per finalitzar, Galiana ha confirmat que aquesta setmana començarà la retirada i el trasllat a Fira València dels 205 ninots grans i els 110 ninots infantils que no han sigut retirats per les seues comissions falleres o els artistes que els han fet i que continuen, per tant, al Museu de les Ciències, espai que va acollir l’Exposició del Ninot d’enguany.