Satse atisba nuevas "irregularidades" en la bolsa de empleo de la Agencia Bajo Guadalquivir

En el listado, según el sindicato, "únicamente se ha baremado a las personas inscritas que en su autobaremo superaban una nota de corte, que además es diferente para cada categoría; en el caso de enfermería estipulado en 80 puntos, una puntuación muy elevada".

Según el sindicato, el tribunal que se encarga de revisar todos aquellos autobaremos que figuran como que han superado los 80 puntos excluye de la baremación al resto, por lo que tras esta revisión "se generan dos listados, uno de los que sí superan esa nota de corte y otra con aquellos que finalmente no lo hacen". "El problema radica en que se deja excluidos de baremar a aquellos que no alcanzan en el autobaremo la nota estipulada, pero puede ocurrir que lleguen a tener más puntuación que algunos que sí son revisados", indica el sindicato.

Así, el sindicato alerta de "incertidumbre y muchas dudas entre los candidatos que tienen menor puntuación, pues no aparecen ni en el listado de los que sí han superado el corte ni en los que no lo han hecho, por lo que estos profesionales tienen el temor de que se contrate antes al aspirante que figura en el listado de los que no pasan el corte, con diez puntos o incluso con cero puntos, que a ellos que a pesar de obtener una norte de corte superior no figuran en ningún listado".

De ahí la importancia, reitera SATSE, de que se bareme a todos los candidatos y publiquen un listado para la bolsa de empleo con todos los aspirantes baremados, "y hasta que no se obtenga este listado completo, real y transparente, se utilice el último listado de bolsa correspondiente al expediente 001/2015".

Y que al tratarse de un listado "parcial, no se resolverán las contrataciones que se prevén verdaderamente para las necesidades de la próxima época estival, ya que se han baremado únicamente a los profesionales de enfermería que superaban los 80 puntos en su autobaremo, dando como resultado una bolsa de empleo en la que casi todos los aspirantes cuentan con contratos de interinidades vacantes y contratos de larga duración".