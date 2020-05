Pensionistas vuelven a concentrarse ante los ayuntamientos y mantendrán movilizaciones "simbólicas" durante la alerta

Con mascarillas, y guardando las distancias de seguridad, los pensionistas se han posicionado tras varias pancartas en las que, junto a sus reclamaciones habituales de pensiones mínimas de 1.080 euros, han mostrado su rechazo a la privatizacion de las residencias y han reivindicado un "trabajo sanitario digno".

Asimismo, y entre gritos de "ni un paso atrás, pensionistas aurrera", los presentes han mostrado carteles en los que se acusaba a las residencias privadas de ser "campos de exterminio".

La pasada semana el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) llamó a concentrarse frente a la Diputación y residencias de mayores y este lunes han trasladado sus protestas a los ayuntamientos, donde no se concentraban desde la declaración del estado de alarma.

En el caso de Bilbao, uno de los portavoces del Movimiento de Pensionistas, Jon Fano, ha cifrado en alrededor de 40 los municipios vascos que han contado hoy con concentraciones y ha aventurado que el próximo lunes "serán más".

Tras defender que hay "capacidad para intervenir y garantizar una atención digna a las personas mayores" en las residencias públicas y privadas, Fano ha instado al Gobierno Vasco y a las diputaciones a tomar medidas. "Con la cantidad de familiares que tenemos ingresados en residencias, conocemos de cerca los problemas y deficiencias que se están dando", ha añadido.

Además de denunciar la situación generada en las residencias durante la pandemia de covid-19, los pensionistas no han obviado su reclamación de pensiones "dignas" por encima de los 1.080 euros, cuestión que las instituciones "tienen capacidad para materializar si hay voluntad".

En este sentido, ha destacado que las concentraciones "simbólicas", como las de este lunes, "a las que acude un porcentaje significativo de gente respetando todas las normas de prevención", se prolongarán mientras continúe la alerta sanitaria.

"Mantendremos este modelo y no vamos a ir a llamamientos ni movilizaciones masivas en esta situación... en el futuro, según se acerque el verano, analizaremos el nivel de las movilizaciones, pero que a nadie le quepa duda que el movimiento va a seguir en la calle", ha advertido.

COLECTIVOS CRÍTICOS

Cuestionado por las asociaciones de pensionistas que se han desvinculado de las movilizaciones y se han mostrado críticos con el hecho de que se mantengan durante el estado de alarma, Fano ha indicado que se trata de un grupo que "desde hace tiempo se había desgajado del movimiento".

"Lo hicieron en torno a la movilización del 30 de enero y lo hacen en este caso con un objetivo, usar como excusa los riegos del contagio... En la practica están llamando a discriminar a las personas mayores por el hecho de serlo", ha denunciado.

A su juicio, el posicionamiento de estos grupos críticos se basa en "una justificación para no criticar a las instituciones y no exigir soluciones". "Quedarse en casa sin hacer nada no soluciona nada. Que se incorporen al movimiento, hagan sus propuestas y sigamos juntos", ha finalizado.