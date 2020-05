El 50% de los adultos empadronados en el municipio alcarreño de Almoguera ya se han hecho el test rápido

Más de la mitad de la población de Almoguera se ha realizado el test rápido gratuito que ha ofrecido el Ayuntamiento a todos los vecinos empadronados y el 5% aproximadamente ha pasado o tiene el COVID-19 según su alcalde, Luis Padrino, quien ha reconocido a que la gente más mayor ha sido la más reacia porque "tienen miedo a dar positivo o a que si lo dan se entere la gente".

El Ayuntamiento de Almoguera cerró sus puertas una semana antes del estado de alarma y su alcalde ha tenido claro desde el principio que la salud de sus vecinos era lo importante y por eso ha ofrecido a todos los empadronados adultos la posibilidad de hacerse un test voluntario y gratuito que comunicó a través de un bando municipal.

Y aunque de los 1300 vecinos se lo han realizado cerca de 800, Padrino, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que cree que solo quedarán por hacérselo unos 250 si se tiene en cuenta que la población infantil no cuenta.

Padrino aún espera que en los próximos días se sume alguno más pero ha admitido que hay mayores que "no vienen porque no quieren que se entere la gente", ha dicho tras precisar que la intención del Ayuntamiento es que una vez que les remitan los informes los médicos que quedan poder realizar algunos test más "porque hay gente que no se atrevía y ahora quieren apuntarse".

Al principio, los test le salieron a más de 50 euros porque era más difícil encontrarles; ahora el precio de cada uno ronda los 40 euros; el coste ascenderá a unos 35.000 o 40.000 euros pero para este regidor "lo más importante es la salud y tener claro quien puede contagiar y que tomen las medidas".

De momento, de los test que llevan realizados -con excepción de los realizados este sábado ayer- ya saben que ha habido un cinco por ciento con resultado positivo; de ellos, algunos ya lo han pasado y dan anticuerpos pero según Padrino lo importante ahora es que no haya contagios.

La intención del alcalde pasa también por quedarse en esto sino por hacer la prueba de PCR a quienes trabajan o tienen síntomas,. "A los que están jubilados, no. Que se queden diez días en su casa y punto", ha indicado

Al margen, el Ayuntamiento ha repartido más de 5.000 mascarillas y tiene otras 1.500 que han donado las empresas.

En todo casco, el alcalde ha apuntado que en Almoguera no hay apenas casos; cree que esta semana habrá nuevos vecinos que querrán hacerse el test y será con más problemas porque vuelve a ser complicado adquirirlos, ha puntualizado.