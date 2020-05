MÉS afirma que "PSIB no quería límite en parámetros de construcción en rústico" en decreto de protección del territorio

Según ha informado el diputado de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, este sábado en una nota de prensa, "el problema y lo que bloqueó el acuerdo hasta la tarde de este viernes es que el PSIB no quería límite en los parámetros de construcción en rústico, ni querían límites a las piscinas, es decir, el bloqueo estuvo en estas dos cuestiones especialmente en los parámetros".

En esta línea, ha destacado que "el paquete de medidas en suelo rústico es una de las dos columnas de este decreto, amputar una de las dos supondría que quedara muy rebajado. Por este motivo, MÉS se ha mantenido firme".

LA APLICACIÓN DEL DECRETO

Por otro lado, ha reconocido, "es cierto que MÉS quería que el decreto fuera de aplicación en Ibiza". No obstante, ha insistido, "este no era el punto central de la discusión", sino que este se hallaba en que "PSIB no quería limite de parámetros de construcción en rústico ni al número de piscinas".

Al respecto, ha añadido, "en Formentera este decreto tampoco será de aplicación por un acuerdo político de la Conselleria de Medio Ambiente, al frente de la cual está MÉS, y porque dispone de una ley urbanística que da unos parámetros que así lo permiten. En el caso de Menorca tampoco se aplicará porque tiene una ley más restrictiva en este ámbito".