El marido de Lydia Lozano le llama la atención en directo por sus desplantes en 'La última cena' y acaba llorando

Lydia Lozano no ha conseguido mantener la calma en el estreno de La última cena, el nuevo programa de Telecinco. Desde que conoció la noticia de que sería ella junto con Kiko Matamoros quienes tuvieran que ponerse a prueba este viernes, se ha mostrado muy tensa.

A lo largo de toda la emisión ha estado muy concentrada en su trabajo, sin atender a las indicaciones que le hacía la chef Begoña Rodrigo, con quien también ha tenido algunos desplantes.

Jorge Javier le resaltó a la colaboradora que había sido muy borde con la ganadora de una estrella Michelín. En una de las imágenes podía verse como Begoña tuvo que plantarle cara ante sus contestaciones, recordándole que quien estaba al mando era ella. "Aquí las órdenes las doy yo, no tú".

Charly, el marido de Lydia, ha sido el encargado de hacerle entender que su actuación con la chef no había sido la más adecuada. "Me ha dicho que rebaje el tono, que estaba dando una imagen de borde…", confesaba la periodista.

"No me reconozco. Me agobia mucho el tiempo, es una presión", expresaba. Finalmente, la colaboradora se disculpaba con Begoña entre lágrimas, aludiendo al estrés que le había producido el reto.