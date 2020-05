Un estudi de la UMH i de l'ICO identifica 20 fàrmacs que podrien ser efectius davant la Covid-19

Investigadors de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx (Alacant) i de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) han localitzat, mitjançant tècniques computacionals de biologia estructural, 20 medicaments, ja en fase experimental o en investigació, que les seues característiques els fan "bons candidats" per a inhibir un enzim del virus SARS-CoV-2 durant els primers estadis de la infecció.

Els resultats de l'estudi, fruit d'una col·laboració entre el professor José Antonio Encinar i l'investigador Javier A. Menéndez, de l'Institut Català d'Oncologia, han sigut publicats en la revista Viruses i podrien acurtar el camí a un tractament efectiu de la Covid-19.

La UMH ha indicat, en un comunicat d'aquest divendres, que en situacions de pandèmia i emergència sanitària com l'actual, resulta especialment beneficiós trobar tractaments basats en principis actius ja aprovats per al seu ús.

Aquest mètode acurta el temps de desenvolupament dels fàrmacs i redueix el seu cost, en comparació del seu disseny, estudi i fabricació partint de zero. L'estudi ha sigut realitzat durant el primer mes i mig de reclusió domiciliària a Espanya a causa de la pandèmia de coronavirus del SARS-CoV-2, entre el març i l'abril del 2020.

Els investigadors van analitzar una base de dades de quasi 9.000 fàrmacs aprovats per l'Agència de Medicaments i Alimentació dels Estats Units.

Per a predir els compostos amb major afinitat davant de l'enzim nsp16 del SARS-CoV-2, van utilitzar tècniques d'acoblament i dinàmica moleculars de la proteïna del virus i els diferents fàrmacs.

Després d'un primer garbellat, van seleccionar els fàrmacs que podrien actuar sobre el cicle de vida viral, tenint en compte les característiques clíniques de la Covid-19. Finalment, van identificar 11 medicaments candidats per a la seua posterior validació experimental.

Alguns dels fàrmacs que mostren millors resultats, (dissenyats en principi per a tractar l'hepatitis C, el càncer de pell o trastorns d'ansietat) podrien ser reutilitzats per a activar el sistema immune davant de la infecció per SARS-CoV-2 i per a atacar directament a l'àcid ribonucleic viral.