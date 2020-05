Vara asegura que no le dan "miedo las cacerolas" ni las banderas "sean las que sean" sino los que "alientan" el odio

"Ese odio nunca condujo a nada bueno en nuestra historia. Llega un día y se queda por generaciones", ha indicado Fernández Vara en varios tuits recogidos por Europa Press.

"No me dan miedo las cacerolas, ni las banderas sean las que sean, ni los mensajes de unos u otros en la calle. Sí me da miedo el odio. Y me dan pánico los que lo alientan", ha remarcado el presidente extremeño.

Asimismo, se ha lamentado de que ya no están "nuestros padres para enseñarnos a superarlo y hacerlo desaparecer de la convivencia. Como ellos hicieron".