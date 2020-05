Set valencians entren en la nova direcció estatal de Podem

Entre les incorporacions, l'alacantina i directora general de Joventut en la Vicepresidència d'Iglesias, Mª Teresa Pérez; el director de la Inspecció de Treball, Héctor Illueca, i la diputada nacional per Castelló Marisa Saavedra.

Lima ja va formar part de l'anterior direcció però va dimitir per a centrar-se en el consell autonòmic. No obstant açò, els nous estatuts permeten compatibilitzar tots dos càrrecs orgànics, per la qual cosa tindrà un "vincle constant" amb Iglesias i el consell de coordinació estatal, destaca la seua candidatura a liderar Podem.

L'aspirant i exsenador celebra seguir comptant amb Iglesias com a secretari general i insisteix a construir eixe model de partit a la Comunitat Valenciana: "Toca enfortir i reconstruir Podem sota aquest paraigua, un Podem que puga governar sempre de la mà directa de la seua militància i la seua gent".