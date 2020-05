Mercadona incorpora dos nous dolços en la secció de forn i ven 8.000 unitats al dia

Aquesta novetat, i "el seu bon acolliment, es deu a la gran qualitat d'aquests productes, i als canvis d'hàbits del consumidor", ja que 'El Cap' -com anomena la cadena de supermercats al client- "li costa menys comprar-ho que fer-ho a sa casa".

El bescuit crema avellana, disponible en tota la cadena, és elaborat per Pastisfred a Montblanc (Tarragona). Aquest nou dolç es caracteritza per ser un bescuit sucós tallat per la mitat, farcit de crema de cacau i avellana, i amb una cobertura de xocolata negra amb trossets d'avellana i galeta mòlta.

D'altra banda, les canyes assortides, canyes de pasta fullada cruixent i farcides, es venen en un pack compost per quatre canyes: dos canyes de cacau i altres dos de crema pastissera. Aquest producte també està en tota la cadena i és elaborat per Dolços Olmedo a Estepa (Sevilla).