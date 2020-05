El doloroso testimonio de Chelo García-Cortés sobre la muerte de su madre: "No he podido ser niña..."

Chelo García-Cortés se ha convertido este jueves en una de las protagonistas de la tarde en Sálvame. La colaboradora se ha animado a compartir un desgarrador testimonio de la infancia que le dejó huella cuando tenía once años. "No he podido ser niña...", ha confesado tras sincerarse sobre la complicada situación que atravesó en casa a raíz de la enfermedad y la muerte de su madre.

La tertuliana ha confesado que su paso por Supervivientes cambió su forma de reflexionar sobre algunas vivencias del pasado, como la pérdida de su madre, que se suicidó. En este sentido, la colaboradora ha destacado con un nudo en la garganta que ahora comprende que su madre, simplemente, "eligió irse".

La periodista ha rescatado los escasos, pero dolorosos recuerdos que tiene de su madre: "Las imágenes que tengo sobre ella son de cuando yo tenía de cinco a once años, visitándola en la clínica López Ibor".

La tertuliana considera que su madre "tenía miedo a hacer daño" y, visiblemente emocionada, ha reconocido que la ha conseguido perdonar. "Ahora creo que puedo decir que era bipolar. Hoy puedo decirlo pero en aquella época no podía", ha añadido.

Además, la comunicadora ha explicado que su padre "distribuía ansiolíticos" cuando su madre "venía de vacaciones a casa", por lo que tuvo que acudir a un psiquiatra. Y es que, cuando solo tenía seis años, su madre se marchó del domicilio familiar. "Recae tras el nacimiento de mi hermano. La llevan a una clínica en Vigo y mi padre consigue traerla a la López Ibor".

"Mi padre le colocaba los vestidos porque mi obsesión era que yo no quería verla como la veía en la clinica. En la comunión, la foto que está mi madre era con un vestido negro que yo no podía ver", ha confesado, asegurando que incluso aprendió "a colocarle los vestidos de colores".

La periodista ha recordado, entre lágrimas, cómo fue el día de la muerte de su madre: "Mandó a mi hermano al parque con la persona que teníamos en casa. Cuando volvieron se la encontraron. Mi hermano creo que no lo vio, pero luego lo intuyó todo".

Finalmente, la tertuliana ha contado cómo le transmitieron la noticia: "Me lo dijeron en el colegio, la directora. Estábamos jugando, vino la directora y me dijo 'María de la Consolación'. A continuación me llevó a su despacho y me dijo: 'Tu madre ha cometido un pecado y ha hecho esto. Menos mal que estaba mi tío y me sacaron. Pero aquel día dije: 'No quiero saber nada más de las monjas".