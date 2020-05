Sanitat registra 38 nous positius, un mort i 173 altes.

La Comunitat Valenciana ha registrat 38 nous casos positius per coronavirus en les últimes 24 hores, un mort relacionat amb la Covid-19 i 173 altes, de les quals huit són de sanitaris, segons les dades que ha facilitat la consellera, Ana Barceló, en roda de premsa.

Les xifres de morts relacionats amb la Covid-19 que registren la Conselleria de Sanitat i el Ministeri tornen a no coincidir: el departament valencià informa d'un cas, mentre que les dades del Ministeri compten cinc morts.

El número que sí que coincideix és el de contagis confirmats per PCR: es registren 38 en el territori valencià en les últimes 24 hores, amb el que el número total ascendeix a 10.987. Per províncies, set s'han produït a Castelló, 11 a Alacant i 20 a València.

La consellera ha alertat que l'índex de transmissió comunitària en la Comunitat Valenciana ha ascendit fins al 0,88, des del 0,66 en què es trobava anteriorment. Barceló ha indicat que aquest augment és "preocupant" i ha instat a "intentar que torne a baixar i no arribar al 1, que és l'índex de transmissió al qual no ens agradaria arribar".

Així mateix, es registren 173 altes (huit a Castelló, 48 a Alacant i 117 a València), amb el que el total d'altes ascendeix a 10.523. Huit d'aquestes altes són de sanitaris, per la qual cosa aquest col·lectiu té ja 2.083 professionals que han superat la malaltia, mentre queden altres 607 casos actius.

El nombre de persones ingressades se situa en 271, 10 menys que ahir, mentre que en l'UCI hi ha quatre menys que el dia anterior, fins a 39. Per demarcacions, hi ha 22 persones ingressades a Castelló (quatre d'elles en l'UCI); 83 a Alacant, de les quals 21 estan en l'UCI, i 166 a València, amb 14 en vigilància intensiva.

Segons les dades que ha facilitat Barceló, tan sols ha mort una persona, a la província de València, i no ha sigut en residències, per la qual cosa aquests centres no tenen cap defunció.

De fet, tres residències han deixat de tindre casos actius, amb els quals aquest número es redueix a 83 (11 a Castelló, 34 a Alacant i 38 a València). Quant a residències amb vigilància activa del personal sanitari, hi ha 28 (huit a Castelló, set a Alacant i 13 a València).

9 de cada 10 persones amb PCR han donat negatiu

Segons ha indicat la consellera, nou de cada 10 persones que s'han realitzat la prova PCR en la Comunitat Valenciana han donat resultat negatiu. Igualment, la consellera ha indicat que, des d'Atenció Primària, s'han realitzat 4.120 proves entre l'11 i el 19 de maig, de les quals han donat positiu el 7,4%. Barceló ha precisat que aquestes proves s'han realitzat a al voltant del 80% dels casos sospitosos.