À Punt fa una crida per a produir programes d'entreteniment relacionats amb el turisme

En concret, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) vol activar el conveni firmat per a la Promoció del Turisme dels pressupostos de la Generalitat 2020 instant la creació i difusió de continguts audiovisuals amb la finalitat de promocionar els recursos i l'oferta turística de la Comunitat Valenciana a través de les diferents finestres d'À Punt (televisió, ràdio, web i xarxes socials).

Entre els requisits dels projectes, s'especifica que han de ser formats que s'ajusten al 'prime time' de la cadena. Es busca, a més, que estiguen coproduïts almenys entre dos empreses productores, dirigit a tots els públics amb una durada mínima de 50 minuts, amb un preu màxim de 500 €/min. També s'inclou entre els requisits que els programes siguen gravats.

Els temes que poden tractar-se han de fomentar el turisme espanyol a la Comunitat Valenciana, però també el turisme intern i internacional sense deixar de costat el turisme rural propi. Així mateix, s'aposta per posar en valor la gastronomia mediterrània i la marca institucional 'L'Exquisit Mediterrani'; i mostrar la Comunitat Valenciana a través de referents de la societat, la cultura, l'esport i altres col·lectius professionals.

A més, el programa no pot oblidar com el sector turístic a la Comunitat Valenciana ha aplicat "totes les mesures per a garantir la seguretat i la qualitat dels seus serveis", detalla À Punt en un comunicat.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

La documentació de les propostes ha d'incloure: el formulari de registre degudament emplenat, un dossier explicatiu del format, escaleta detallada del programa, una proposta de presentador o presentadora si el format ho requereix (en cap cas, aquesta proposta serà vinculant), un suggeriment de director, realitzador i currículum, guionistes, proposta productor executiu, pressupost, pla de treball i historial de les empreses productores. De forma opcional, es podrà adjuntar un 'teaser' del programa.

Les idees es podran entregar de dos maneres: per correu postal o missatger: ctra. del Polígon d'accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot; i per email cridasamc051820@cvmc.es

El termini de presentació de propostes s'obri fins al 8 de juny, a les 14.00 hores i la informació amb les bases i el formulari de registre es troben publicats en la web de la CVMC.

Per a triar els projectes, se seguiran criteris com la qualitat i format de la proposta, la viabilitat econòmica, la presència de professionals valencians, que almenys una de les productores i/o els principals caps d'equips tinguen experiència en la realització del format, l'adequació a l'emissió en horari de 'prime time' i la capacitat d'emissió del format en 8 setmanes a partir de la firma del contracte.

Una vegada estudiades les propostes, es publicarà una adjudicació provisional. La contractació estarà condicionada a les negociacions tant econòmiques com de continguts entre les empreses productores i la SAMC.