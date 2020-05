Megan Fox ya tiene nuevo novio: el rapero Machine Gun Kelly

Apenas si han pasado dos días desde que se dio a conocer la noticia: Megan Fox y Brian Austin Green se separaban después de una década juntos. Pero aunque el también actor ha intentado aclarar los motivos, templar las reacciones y asegurar cosas tan bonitas como que la intérprete de Jennifer's body ha sido su "mejor amiga durante 15 años" por lo que no la quiere "perder", parece que la opinión pública necesitaba una razón.

Y Megan se la ha dado. Muchos especulaban sobre las razones de la actriz de 34 años (Austin Green tiene 45) para no continuar con quien ella misma tildó de salvador suyo dentro de Hollywood y padre de sus tres hijos, Noah Shannon, Bodhi Ransom y Journey River, pero Fox nunca ha sido alguien que guarde secretos.

Así que no ha tardado en alejar rumores y casi confirmar a viva voz que sí, que los rumores son ciertos y que está saliendo con Machine Gun Kelly, un rapero al que conoció durante el rodaje de su próxima película, Midnight in the Switchgrass y con quien fue fotografiada recientemente.

Austin Green ya se apresuró a comentar el asunto en su podcast: "En este momento son solo amigos. Es muy importante que la gente no piense que son los malos y yo soy la víctima en esta historia".

De hecho, él mismo ha recordado las palabras que le dijo la actriz de Transformers cuando se marchó de Estados Unidos para trabajar en la cinta: "Me he dado cuenta mientras estaba fuera del país trabajando sola que me siento más como yo soy y creo que necesito más tiempo para mí. Puede ser algo que valga la pena probar".

Y ahora el músico, cuyo verdadero nombre es Richard Colson Baker, acaba de publicar la canción Bloody Valentine, en cuyo videoclip trabajaron juntos él y Megan Fox. En el vídeo se puede comprobar toda la complicidad que tienen y, claro, las altas temperaturas que manejan.

De hecho, ambos han compartido el mismo extracto en el que se puede comprobar lo que parece su primer acercamiento público y aunque las descripciones de las publicaciones no contienen ningún mensaje especial, los fans de sendos artistas ya da por confirmado su amor.