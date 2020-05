Bonig (PPCV) condemna els escarnis a socialistes i dona el seu suport a les protestes contra "el govern dels trilers"

"El domicili particular i les famílies són sagrades", ha defès en roda de premsa telemàtica a preguntes dels periodistes. En el portal de Mendia van llançar pintura i octavetes amb la paraula 'assassina', mentre en el d'Ábalos es van congregar al crit de "miserable i assassí".

La 'popular' ha expressat la seua solidaritat i suport a tots dos i ha rebutjat els escarnis "a qualsevol polític", com els de el seu partit que van patir Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristina Cifuentes o ella en dos ocasions.

Ha posat l'accent que "açò no va de venjança, ni abans ni ara", però ha suggerit que no dirà "això de 'xarop democràtic' ni que tenen la medicina que es mereixen", expressió utilitzada al 2013 pel vicepresident i líder de Podem, Pablo Iglesias.

Sobre les protestes, Bonig ha defès que "la gent té dret perquè està molt cabrejada i hi ha qui porta sense cobrar des del 15 de març". Açò sí, ha demanat als "exagerats" que controlen els ànims i les expressions i que aquestes cassolades es facen amb totes les mesures de prevenció contra el coronavirus.

"Açò no és Veneçuela ni Cuba, és l'Espanya del XXI", ha reivindicat, recordant que els polítics estan sotmesos a la protesta dins de les vies legals. I ha resolt: "Qui no ho accepte, que no es dedique a aquest negoci. En el PP estem acostumats".

"NO ATAQUE A PUIG COM ATAQUEN A AYUSO"

Preguntada per la gestió de la seua companya de partit Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de Madrid, Bonig s'ha limitat a afirmar que en aquesta comunitat "s'hauran fet coses bé i malament com a Galícia, Múrcia i Andalusia", on també governa el PP. "No ataque Ximo Puig com l'oposició està atacant Ayuso", ha recalcat en relació al president de la Generalitat i líder del PSPV.

De fet, ha recordat que va reconéixer la "bona gestió" del conseller d'Educació, Vicent Marzà (Compromís), durant la pandèmia, amb iniciatives com el 'val beca menjador' en col·laboració amb Consum que "fins i tot era millor que les de Madrid".