Agatha Ruiz de la Prada habla sobre la querella de su exmarido, Pedro J. Ramírez: "Me quedé acojonada"

Hace unos meses, el periodista Pedro J. Ramírez anunció que iba a tomar medidas legales contra su ex, Ágatha Ruiz de la Prada, por unas declaraciones de la diseñadora en la que dijo textualmente "supongo que a Jota le viene el virus del 8-M. Su mujer representa a feminazis".

Ahora, a través de un acto promocional con la compañía de coches Citroën, la modista quiso sincerarse sobre los tristes momentos que vivió tras la polémica. "Me dio mucha pena, porque fue a los cuatro días del confinamiento. Pensaba que me iba a llamar para decirme si necesitaba algo, cuando de repente veo que me van a poner una querella. Me quedé 'acojonada'. En vez de una ayuda, una querella".

Además, la diseñadora aprovechó para contar cómo ha vivido el confinamiento, y aunque reconoció que es muy casera, no le gusta estar en casa por obligación. "Estar en casa me gusta mucho, pero estar en casa obligada no. Yo tengo una vida social muy divertida y echo de menos ir a un restaurante. Estoy deseando ir al Museo del Prado", comentó.

También quiso hablar de su última pareja, Luis Miguel Rodríguez, a quien le da la razón sobre no querer estar sola. "Luis Miguel tiene razón, no me gusta estar sola, soy muy dependiente aunque no lo parezca. Elegí mi trabajo para no estar sola. Si hubiera querido estar sola me hubiera hecho pintora".