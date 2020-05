Ágatha Ruiz de la Prada, molesta con un joven pastor que no la reconoce: "Todos los niños habéis tenido un cuaderno mío"

El programa de La 1Entre ovejas llegó este miércoles a la última etapa de su trashumancia. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y la modelo Antonia Dell’Atte fueron las compañeras del pastor Zacarías Fievet y sus 1.300 ovejas. Juntos recorrieron junto al rebaño las praderas de los Llanos del Hospital (Huesca), en dos rutas circulares.

Desde el primer momento, Zacarías comprobó que sus dos nuevas ayudantes provienen de un mundo muy diferente al suyo.

Sin embargo, un hecho llamó la atención y provocó cierto malestar e incluso enfado en la diseñadora: que no la reconociera. "Pero, ¿qué has hecho tú?", preguntó él. Ella, con cara de incredulidad, dijo: "No sé, a lo mejor es verdad que no me conoces de nada".

Después de confirmarle el joven que era cierto, que no estaba "metido en el mundo de la televisión" y que suponía que no era "actriz", ella insistió: "¿No has tenido un cuaderno mío o un bolígrafo?". De nuevo, negativa por parte del pastor. Así, Ágatha, sorprendida, afirmó: "Todos los niños de tu edad han tenido un cuaderno mío. Todos. O una mochila, unos calcetines...", le argumentó la diseñadora, enseñándole de laso la mochila que portaba en ese momento. "Brilla demasiado", indicó él.

Visto el desencuentro, su compañera de aventura intervino para aclarar las cosas. "Se llama Ágatha y es catalana. Es una creadora de moda y un personaje fantástico, polifacético y que vive en un mundo de arcoíris".

Hechas las presentaciones el programa siguió y, junto a Antonia Dell’Atte, que procede de un entorno más cercano al de Ágatha, ambas pasaron por situaciones que jamás hubieran imaginado, como curar una oveja, dormir en una tienda de campaña y renunciar a comida caliente.