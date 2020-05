Adelántate al Orgullo friki... y aprovecha las ofertas de Zavvi para completar tu colección 'fandom'

Si eres de los que sigue reivindicando una serie de Los merodeadores, si eres capaz de completar las frases de Los Simpson, cuando los disfrutas a la hora de comer, si te mueves entre los universos de Marvel como pez en el agua o tienes, a buen recaudo, tus primeros videojuegos de Los Sims (por si acaso algún día sube su valor en el mercado), puedes decir alto y claro que eres un friki... Y que, por supuesto, cada 25 de mayo celebras tu onomástica como se merece: maratones de streaming, post en redes sociales dedicado a tu debilidad fandom y un caprichito nuevo con el que seguir completando tu extensa (y perfecta) colección de objetos de culto freak.

Claro que, a veces, encontrar los productos adecuados y más fidedignos no es tan fácil como parece y como nos apetecería. ¿O sí? En Zavvi, el ecommerce especializado en merchandising, tienen un amplio catálogo que hará las delicias de los amantes de los cómics, los videojuegos y las sagas más famosas del cine. Además, este mes de mayo han activado unas promociones muy atractivas para que puedas satisfacer al fan que llevas dentro. Así que, ¿por qué esperar al 25 de mayo para darse un capricho y empezar a disfrutar del Día del Orgullo Friki?

Cinco objetos de culto que todo ‘friki’ debe tener en casa

- Para los amantes de los Funko Pop; tres por 25 euros. Desde que estas figuritas cabezonas llegaran al mercado, no han dejado de causar furor; y son pocos los que no cuentan con una que represente su universo friki favorito. Si llevas tiempo detrás de algún Funko, pero estabas esperando una buena rebaja, este es tu momento: en el catálogo de más de 300 de Zavvi puedes hacerte con tres por 25 euros. Eso sí, para disfrutar del descuento, no olvides poner el código ‘FUNKO’ después de añadir tus figuras a la cesta de la compra.

Estos muñecos se han vuelto muy populares. Zavvi

- Para los seguidores de Harley Quinn; un pack por 9,99 euros. La controversia que generó el estreno de Aves de presa (y las muchas críticas recibidas) han sido la causa de la formación de un batallón de defensa de Harley Quinn y las suyas que, desde luego, no hay tuit que no combatan. Para que la defensa de estas atípicas heroínas sea más amena, qué mejor que armarse con una camiseta y una taza temáticas por menos de diez euros con las que quede muy claro a qué bando se pertenece.

Este es el 'pack' que todo seguidor de 'Aves de presa' quiere tener. Zavvi

- Para los frikis más 'fashionistas'; 10,95 y gastos de envío gratis. No hay friki que se precie que en su armario no tengan una (¡o varias!) camisetas que hagan referencia a sus personajes preferidos o a sus pasiones más reconocidas. Con ellas, pueden decir sin hablar: “Sí, soy un friki y estoy orgulloso de ello”. Zavvi nos da la oportunidad de renovar nuestro armario con su promoción de prendas a 10,99 euros y envíos gratis, para la que hay que usar el código ‘TSHIRT’ después de incluirlas en la cesta de la compra.

Con esta oferta podemos renovar nuestro armario más friki. Zavvi

- Para los coleccionistas; tres por 34,99 euros. Hay quienes, en su casa, tienen una zona digna de un museo en un claro homenaje a su pasión más friki, donde podemos encontrar pósteres, productos exclusivos y objetos de 'merchandising'. Sin embargo, el mayor protagonismo se lo llevan las figuritas de colección, unos bustos que reproducen con total fidelidad a los personajes de cómics, películas y series.animan a completar tu colección con la promoción de tres figuras por 34,99 euros.

Estas y el resto de figuritas del catálogo son dignas de estar en tu exposición. Zavvi

- Para superhéroes universitarios; chaqueta y camiseta por 27,99 euros. No hay serie adolescente que pase desapercibida en tu catálogo de 'streaming': fiestas casi irreales, asignaturas hasta interesantes y, sobre todo, uniformes según la hermandad a la que se pertenece. Así que, si te encantaría pertenecer a una de esas casas universitarias, esta oferta es para ti. Zavvi ha lanzado una promoción de chaqueta y camiseta universitaria por 27,99 euros que, además, están estampadas con el logo de alguno de los superhéroes más populares.

¿De qué hermandad quieres ser? Zavvi

