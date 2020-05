El PPdeG propone pactar entre los partidos acortar a una semana la campaña y otros asuntos electorales

En rueda de prensa telemática, ha defendido que, a su modo de ver, la ciudadanía "no entendería" una "larga" precampaña y campaña que discurra desde "ya" hasta el 12 de julio. "Y no se lo pediremos a nuestro candidato (el presidente Alberto Núñez Feijóo), que debe estar centrado en la gestión. Ahí la oposición no nos va a encontrar", ha avisado.

"Lo prioritario para nuestro partido es la gestión y el PPdeG no va a acometer una campaña de dos meses, las energías de nuestro candidato tienen que seguir centradas en la Xunta", ha remarcado el dirigente popular, quien ha avanzado que, llegado el momento formal de la campaña, los populares consideran que los partidos deben actuar con "ejemplaridad".

Así, ha avanzado que el PPdeG ni siquiera se acercará a los aforos máximos que vaya permitiendo la desescalada, sino que hará actos reducidos, "muchos actos con poca gente".

"La campaña que vamos a desarrollar será prudente y responsable, velando por la seguridad y salud de todos los que intervengan en ella. Haremos un ejercicio de ejemplaridad. Si en una campaña habitual hacemos muchos actos con mucha gente, haremos muchos actos con poca gente y velaremos por la seguridad de todo el mundo", ha garantizado.

"MUCHAS CUESTIONES" QUE ABORDAR

Preguntado acerca de si el PPdeG llamará al resto de fuerzas para abordar que se acorte la campaña, ha insistido en que sería posible, garantizando la difusión de propuestas de todos los partidos, reducirla a una semana, pero ha evitado ser concreto al respecto de si los populares tomarán la iniciativa de contactar con el resto de partidos para sentarse.

En todo caso, ha remarcado que los partidos "hablan de forma habitual", sobre todo en el "ámbito parlamentario", y se deberían llamar para abordar esta cuestión y "muchas otras".

"Como un pacto para garantizar que se cumplen las garantías de seguridad que se nos exige en esta coyuntura (marcada por la pandemia del coronavirus). Hay muchas cuestiones sobre la mesa, ver cómo hacemos llegar nuestras propuestas a la ciudadanía garantizando la seguridad, hay que hablar de la jornada electoral o del papel de interventores y apoderados", ha trasladado.

"LA DECISIÓN MÁS RESPONSABLE"

Tellado ha defendido que Feijóo haya convocado para el 12J los comicios inicialmente previstos para el 5 de abril y ha esgrimido que se trata de la decisión "más responsable" porque es "la que más se ajusta a la recomendación de expertos jurídicos y sanitarios", la "más adecuada" para la situación epidemiológica que vive Galicia.

En todo caso, ha recalcado reiteradamente que las elecciones no son "la prioridad" de los populares, sino combatir la pandemia, "preservar la salud" de los gallegos y trabajar para lograr "la recuperación económica" y "curar las heridas sociales" que deje la crisis sanitaria.

"En el PPdeG no vamos a acometer una campaña electoral de dos meses, ni pediremos a nuestro candidato que use en los comicios unas energías que tienen que seguir centradas en la Xunta", ha esgrimido, antes de contraponer esta actitud con la que, a juicio de los populares, está evidenciando la oposición.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

De hecho, ha lamentado "profundamente" la "incoherencia e incongruencia" que ha atribuido a unos rivales que "primero se negaban a suspender" las elecciones gallegas y que después "no las querían en julio". "Cuando se debatió suspender, pedían una fecha alternativa para que no se alargase el mandato de forma indefinida, ahora piden que el mandato se alargue basándose en criterios partidistas", ha afeado.

"Los los gallegos deben saber que a Ana Pontón (la líder del BNG) no le importaría que el mandato se extendiese más allá de septiembre-octubre y que, a partir de ahí, Galicia estuviese gobernada por una especie de mesa de partidos", ha dicho Tellado, antes de contraponer que, a juicio de los populares, la Comunidad "merece y necesita un Parlamento en tiempo y forma", y un Gobierno "legítimo, legitimado" y "refrendado" por los gallegos en las urnas.

También ha recordado que PSOE y Podemos apoyaron en el Congreso el decreto de prórroga del estado de alarma que, gracias a la enmienda del PNV, habilita para convocar comicios, mientras que el BNG se abstuvo. "Y este mismo fin de semana Gonzalo Caballero (líder del PSdeG) pedía que no hubiese elecciones mientras publicaba páginas (de publicidad) en los principales periódicos de Galicia", ha esgrimido.

A renglón seguido, ha asegurado que al PPdeG no le "sorprenden" estas "contradicciones" en una oposición cuyo único "objetivo" parece ser "destruir" y no "construir".

"Galicia se merece una oposición mejor, y un Gobierno unido, sólido y cohesionado que sea útil", ha proclamado, antes de reivindicar la gestión del Ejecutivo que lidera Feijóo, un equipo "experimentado" que facilitó -ha esgrimido- que la Comunidad superase "con éxito" crisis anteriores.

"SUBASTA" DE DEBATES

Sobre los distintos debates televisados que plantea la oposición, ha ironizado con que "ya empieza la subasta por el número de debates" y ha recordado que, en todo caso, Feijóo ya ha manifestado que está dispuesto a participar "en los que propongan los medios públicos gallegos". "Eso ya es una muestra muy importante de voluntad", ha subrayado.

Al tiempo, ha advertido que, si los populares aceptasen "todas las propuestas que les llegan" de debates desde la oposición, no serían "capaces de hacer" ninguna otra agenda.

Frente a las críticas de los rivales políticos del PPdeG, ha defendido la labor de la CRTVG y el "magnífico trabajo" que, a su modo de ver, han realizado tanto TVG como Radio Galega para mantener informada a la ciudadanía durante la pandemia. "La oposición comete un grave error al poner en cuestión la profesionalidad de sus periodistas", ha concluido.