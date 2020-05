¿Sigue activo Madrid Central durante el Estado de Alarma? ¿Y la zona SER de aparcamiento?

Madrid Central, la iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad por la que se prohíbe, desde el 1 de enero, el acceso al centro de Madrid de vehículos de categoría A (sin distintivo ambiental) con MMA < 3.500 kg, sigue activa durante el estado de alarma.

Así lo comunican desde el Twitter de Línea Madrid, la cuenta oficial de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid. De este modo, todas las restricciones y medidas que conlleva este plan medioambiental siguen en vigor durante estado de alarma decretado por el Gobierno central.

Sin embargo, cualquier trámite relacionado con el Ayuntamiento de Madrid no se podrá hacer de forma presencial, ya que durante el estado de alarma se ha cesado la actividad. De este modo, se han ampliado los plazos no vencidos y se ponen a disposición de los ciudadanos los canales no presenciales (electrónico, telefónico y redes sociales) para la realización de gestiones.

Hola, Madrid Central sigue en vigor. Puedes consultar los criterios de acceso en https://t.co/wrzJH7qHNp . Un saludo — Línea Madrid (@Lineamadrid) May 19, 2020

Por otro lado, el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), quedó suspendido tras la declaración del estado de alarma en España y, como informan desde el Ayuntamiento de Madrid seguirá suspendido hasta el levantamiento del mismo.