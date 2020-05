La Comunitat Valenciana no ha comunicat cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat.

És el primer dia en què no es registra cap mort en tot el territori valencià des del 15 de març, segons la sèrie del portal de dades de la Generalitat.

Les dades del ministeri també reflecteixen que hi ha hagut cinc nous positius per PCR, huit hospitalitzats i un ingrés en UCI. Així, en total hi ha 10.962 positius confirmats per PCR.