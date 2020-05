Coronavirus.- Economia ha resolt el 88% dels ERTO presentats a la Comunitat Valenciana

Des de l'establiment de l'estat d'alarma el passat 14 de març i fins al 18 de maig, s'han presentat davant l'autoritat laboral de la Comunitat Valenciana un total de 64.854 ERTO, que afecten 405.485 treballadors i treballadores, de les quals 58.546 han recorregut al ERTO per causa de força major i 6.308 per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP), ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La Direcció general de Treball i els tres serveis territorials d'Alacant, Castelló i València han resolt fins a hui un total de 57.048 expedients, corresponents a 320.862 treballadors i treballadores, la qual cosa suposa un 88% i un 79%, respectivament.

Des del Govern valencià han destacat que el volum d'expedients gestionat ha suposat multiplicar per 300 la càrrega de treball ordinària en el Servei de Relacions Laborals de la Generalitat.

A aquestes dades caldria afegir els de 46.496 treballadors i treballadores valencians inclosos en ERTO d'àmbit nacional, la qual cosa eleva el total d'afectats a la Comunitat Valenciana a 450.895.