Antonio Orozco, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Me acojona que a Pablo López no le gusten mis canciones"

Antonio Orozco fue el encargado de darle el toque musical a El hormiguero: Quédate en casa este lunes con la entrevista que le realizó Pablo Motos y en la que el artista concluyó su intervención con la aparición de su hijo para comentar sus dotes con el boxeo.

Pero momentos antes, el presentador le señaló a su invitado que "sé que Pablo López dice que tú eres su coach y te pide opinión sobre sus canciones, pero tú no se la solicitas nunca a él" y quiso saber el motivo de esa decisión.

"Pablo [López] me puede pedir lo que quiera menos dinero", afirmó Orozco arrancando las carcajadas de Motos y el resto de sus colaboradores. "No le pido opinión por respeto, me acojona mucho que me pueda decir que no le gusta una de mis canciones".

Y continuó explicando que "es como con Instagram, no le sigo para no ver como se toma sus copas de vino, ver sus viajes... es lo mismo, prefiero no saberlo".

El cantante aprovechó su aparición en el programa de Antena 3 para presentar su último single, Hoy, que se estrenó en abril después de llevar cinco años sin publicar ningún disco ni estrenar nuevos temas: "Ha sido un momento difícil para mí porque me ha tocado vivir alguna que otra situación complicada", afirmó.

Al final de la entrevista, tras mostrar el programa un vídeo de Orozco boxeando con su hijo, Jan, el pequeño apareció junto a su padre en pantalla mientras el cantante comentaba que "es mi razón de ser".

Al verles uno al lado del otro, Motos exclamó: "Que fuerte veros juntos. Si tuviese barba, seríais la misma persona", mientras Orozco y Jan reían la ocurrencia del presentador y se despedían afirmando que "gracias por no haber dejado a la gente sola".