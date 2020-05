Arnold Schwarzenegger confiesa que estuvo al borde de la muerte en una operación a corazón abierto

Arnold Schwarzenegger ha querido 'desnudarse' con sus seguidores y contar que casi perdió la vida tras una operación a corazón abierto a la que se sometió hace dos años. Una dura confesión de la que nunca había hablado.

"Me dijeron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto", contó en un vídeo de Instagram dedicado a los alumnos que se gradúan este año en mitad de la crisis del coronavirus.

"Durante mi recuperación, empecé poco a poco a declarar victorias. Tras dar mis primeros 500 pasos con el andador, declaré una victoria; cuando recuperé el apetito, declaré otra victoria...", explicó. Sin duda, un mensaje esperanzador para sus fans más jóvenes.

Al inicio del Covid-19, el actor de 72 años quiso donar un millón de dólares a través de Frontline Responders Fund para ayudar a la lucha contra la crisis del coronavirus. La campaña destinó los fondos a la recaudación de mascarillas, batas y elementos sanitarios para proteger a los médicos y a los pacientes que se encontraban en los centros sanitarios luchando contra la pandemia.