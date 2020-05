Coronavirus.- Un deu per cent dels bars i restaurants d'Alacant obrin les seues terrasses aquest primer dia de fase 1

Des de l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hoteleria d'Alacant (APEHA) han assenyalat, en declaracions a Europa Press aquest primer dilluns de fase 1 de la desescalada, que els locals estan "molt preparats" en matèria sanitària.

En eixe sentit, han indicat que el matí s'està desenvolupant "amb ordre" i han precisat que es pot acudir a les terrasses dels bars, que han començat a tindre reserves per a menjar i sopar. No obstant açò, han recordat que l'horari per a tancar de nit són les 23.00 hores.

Així mateix, sobre la quantitat de locals que han obert les seues portes, des d'APEHA han estimat que eixe 10% de locals que han tornat al treball és "poc", però han advertit que existeix "incertesa" sobre les terrasses que estan limitades al 50% de les taules que tingueren concedides abans del passat 14 de març i sobre la situació dels ERTO que es van aplicar a les plantilles.

"Al llarg de la setmana se n'aniran animant, o ho deixaran ja per a la setmana que vé", han confiat des de l'Associació d'hostelers.

Així mateix, han recordat que no es pot romandre "dins dels locals fins a la fase 2", i han precisat que en aquesta fase que comença es pot accedir a l'interior dels locals sol per a fer ús, de forma individual i separada, dels banys.