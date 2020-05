Coronavirus.- Puig demana "la màxima prudència i precaució" per a poder passar la setmana vinent a la Fase 2

Puig, en una entrevista a Espejo Público arreplegada per Europa Press, ha recalcat que la Comunitat assumeix aquest moment amb "tota la prudència i l'esperança" i en eixe sentit ha destacat que en les ciutats ja "es respira d'una altra manera". "El conjunt de la Comunitat Valenciana té l'esperança que la normalitat de veres siga el més ràpida possible", ha mantingut.

En concret, ha destacat que la ciutat de València "assumeix el repte de ser la ciutat més gran d'Espanya que està en Fase 1 i, per tant, hem de fer eixe trànsit amb tota la prudència". Sobre aquest tema ha insistit que la Communitat Valenciana "està en condicions per a passar a Fase 2 la setmana que vé, però ho anem a veure amb el Ministeri des de la cogobernança i la codecisió com s'ha fet aquesta setmana".

Així, ha destacat que si es mantenen aquestes bones xifres dels últims 14 dies, ha assenyalat que estem en una mitjana de contagis de 8,8 quan la nacional és del 21, "estem en condicions molt positives" per a passar de fase "però cal fer-ho des de la màxima de la prudència i que aquesta setmana es visquera amb la màxima precaució". "Anem a viure una ciutat diferent amb les terrasses obertes però cal ser conscients que el virus encara està entre nosaltres", ha advertit.

REPARTIMENT DE FONS

Puig ha recalcat que en eixe procés de desescalada "la unitat d'acció és fonamental i que cal defendre-la", però després, en la seua aplicació, eixa unitat d'acció "ha de fer-se sobre la base del principi de subsidiarietat i ha de singularitzar-se en els territoris" per a funcionar d'"una manera més adequada". "Crec que estem en el camí de millorar eixa corresponsabilitat que al final serà més efectiva per a tots els ciutadans", ha recalcat.

En eixe sentit, ha recalcat que vol que el repartiment dels 16.000 milions d'euros de fons entre comunitats es faça amb "justícia". Així, entén que aquelles comunitats que hagen tingut major despesa sanitària per la pandèmia "tinguen en el tram inicial una major assignació de recursos". "No qüestionem eixe repartiment", ha afirmat.

No obstant açò, ha defès que després "el criteri fonamental és la població". Així, ha argumentat que hi ha un tram de 5.000 milions que vé a tapar forats perquè la recaptació serà menor" i sobre aquest tema ha evidenciat que "no té sentit que les comunitats que han renunciat a un major ingrés fiscal tinguen la mateixa compensació quan eixos ingressos ja no els pensaven rebre". "Demane la mateixa equitat i solidaritat", ha reclamat.

Així mateix, ha reclamat que en l'àmbit turístic és "fonamental" un 'espai Schengen sanitari' amb els mateixos protocols per a tota la Unió Europea perquè a mesura que els països foren obrint "es poguera generar confiança en el turista europeu".

En aquesta línia, Puig ha assegurat que la Comunitat Valenciana se n'anirà preparant amb "les noves condicions per a garantir que hi haja platges segures". "Volem platges i muntanyes segures per a garantir la tranquil·litat dels qui ens visiten", ha postil·lat.