Barbón rechaza apostar por la inmunidad de rebaño, que podría suponer hasta 10.000 muertes en Asturias

Barbón afirma que esa "inmunidad de rebaño, que algunos dicen mejor que confinamiento y seguridad", es una propuesta que "causa muertes". "Para lograr esa inmunidad colectiva, la tasa de contagios se situaría sobre el 70%, más de 700.000 personas en el caso de Asturias", ha explicado, remarcando que con la tasa de letalidad que arroja el estudio de seroprevalencia, eso supondría "más de 10.000 personas fallecidas en lugar de las 313 que hoy nos duelen".

"No se puede sacrificar la vida humana. No hay alternativa al confinamiento y a las medidas de seguridad", asegura, remarcando que la propuesta de inmunidad de rebaño se basa en "cuentos que no llevan a nada más que a la muerte".

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior a su visita a la sede del centro tecnológico Idonial, junto al consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez.

MENSAJE A LOS JÓVENES

Además, el presidente asturiano se ha dirigido directamente a los jóvenes para pedirles que apliquen las medidas de prevención y protección frente al coronavirus.

Barbón se ha referido a la campaña institucional del Principado para instar a la sociedad asturiana a "no bajar la guardia" frente al COVID-19, centrando su mensaje en los jóvenes para que "cuiden la salud" y, así, "cuiden la de todos".

Según el presidente, los jóvenes pueden no ser conscientes de que a través de ellos el virus pueda entrar en sus familias "y causar grandes males o muerte a sus familiares". Igualmente, remarca que "es falso que no afecte a los jóvenes o no les deje secuelas".

Por ello, apela al "orgullo de la juventud" para que, como el conjunto de la población, mantengan la distancia de seguridad, extremen la higiene de manos y usen la mascarilla. "La mascarilla es la respuesta de los valientes", ha dicho, apuntando que hay que verla ya como "una prenda más que nos tiene que acompañar hasta que se logre una vacuna o un tratamiento eficaz".

CIENCIA, INDUSTRIA Y SALUD

El jefe del Ejecutivo autonómico, asimismo, ha defendido la colaboración entre la ciencia, la industria y la salud frente a la pandemia y los retos futuros.

Así, además de destacar proyectos asturianos como los de las pantallas de protección o de respiradores para combatir el virus, ha insistido en que "apostar por la innovación" ha demostrado ser una "buena respuesta" y ofrece tiempo para avanzar en la vacuna y tratamientos frente al COVID-19.