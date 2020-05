Alcalde de Tarancón recula y no aplicará la subida de su sueldo aprobada en el último pleno: "Ni ahora ni hasta 2023"

Durante una rueda de prensa convocada este viernes por la mañana, el primer edil ha pedido en primer lugar disculpas "si durante estos días alguien se ha podido sentir ofendido" y ha añadido que han sido jornadas complicadas en las que el equipo de Gobierno "ha vuelto a hacer lo que dijo que haría que es escuchar a la gente".

Por este motivo, el alcalde de Tarancón ha recalcado que su salario seguirá siendo hasta 2023 el mismo que la pasada legislatura, es decir, "no tendrá ningún tipo de incremento será igual que durante los últimos cinco años, 2.107,4 euros netos".

El regidor taranconero ha reiterado que cuando se concibieron estas cuentas en los meses de octubre y noviembre "la situación de Tarancón era muy diferente y se presentaba un buen año, algo que ha cambiado por el COVID-19".

"POR JUSTICIA SOCIAL"

En este punto, ha subrayado que "esas impresiones de la calle se han recogido y entendemos que no es el momento por justicia social de aplicar una subida en el sueldo de quien dirige este ayuntamiento".

En lo que respecta a las retribuciones de los concejales, ha explicado que los ediles que ya estaban liberados la pasada legislatura como son el de Obras y Servicios y el de Personal, Julián Garrido y Juan Francisco Ramírez, respectivamente, tendrán una nómina neta de 1724.46 euros.

La concejala de Festejos, Conchi Zarco, que ya contaba con media liberación la pasada legislatura, y el concejal de Deportes, José Victor Hontana, recibirán 1.038,40 euros.

"Quiero aclarar y desmentir alguna información que ha circulado por redes sociales y es que estos ediles ya no perciben ningún tipo de dieta o retribución adicional por plenos o comisiones".

Además, ha añadido que el resto de concejales, un total de seis, no estarán liberados.

PERSONA DE CONFIANZA

En el caso de la persona de confianza, López Carrizo ha aclarado que se trata de Riánsares Pérez que recibirá una retribución de 1.661 euros y que ya estuvo vinculada en la pasada legislatura al equipo de Gobierno "sin recibir ni un solo euro y haciendo un trabajo increíble".

En este sentido, el alcalde ha remarcado que no es la primera vez que en este Ayuntamiento existe esa figura pues en legislaturas anteriores ese puesto ya estaba.

Con todo ello ha avanzado que en la página web del Ayuntamiento de Tarancón se publicarán las nóminas de estas personas para que "en un ejercicio más de transparencia todo el mundo pueda visualizarlas".AMENAZAS

El alcalde de Tarancón ha indicado que ha puesto en manos de la justicia y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las amenazas que tanto ediles, familiares como el mismo han recibido a lo largo de estas jornadas, así como los perfiles falsos creados en redes sociales para acometer insultos y acusaciones contra la corporación.

"Creo que debemos tener mucho respeto y poner el foco en aquellas personas que quieren generar odio con amenazas y algo realmente cobarde como es que se escondan tras perfiles falsos".

Aunque, ha manifestado que también han sido muchos los mensajes de apoyo y llamadas que han recibido a lo largo de estos días.

Para finalizar, ha reiterado sus disculpas si alguien se ha sentido ofendido y ha aseverado "esto no me hará bajar la intensidad de luchar por mi ciudad y mis ciudadanos y una vez más he demostrado lo que dije cuando me presenté que es escuchar a los ciudadanos y hoy lo he vuelto a hacer".

"Los taranconeros me necesitan fuerte y con pasión por mi pueblo y no voy a escatimar ni una gota de esfuerzo como ya hice en circunstancias personales muy graves para que la gente que lo está pasando mal sea atendida".

El Ayuntamiento de Tarancón celebró el pasado lunes un pleno telemático extraordinario para, entre otros asuntos, aprobar sus presupuestos para 2020.

Al mismo tiempo, se aprobó con los 12 votos a favor del PSOE, y 4 votos en contra -3 del PP y 1 de Vox- las retribuciones de alcalde y concejales con dedicación exclusiva y parcial y del personal eventual.

Esta subida fue de un total de 600 euros más para el alcalde, 832 más mensuales para concejales liberados a tiempo completo, 416 euros a tiempo parcial y 750 euros añadidos al mes para el personal de confianza municipal.

En total, los sueldos a los concejales, alcalde y personal de confianza ascenderían a 102.440 euros anuales.