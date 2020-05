Coronavirus.- La Generalitat segueix a l'espera del canvi de fase i està "preparada per a qualsevol escenari"

20M EP

La vicepresidenta i portaveu de la Generalitat, Mónica Oltra, ha assegurat que segueixen a l'espera que el Govern central comunique la decisió de si tota la Comunitat Valenciana passa o no a la fase 1 de desescalada, per la qual cosa ha demanat prudència: "Estem preparats per a qualsevol escenari, anem pas a pas".