Coronavirus.- Les hospitalitzacions a la Comunitat baixen un 40% i les UCI un 44% al maig mentre les altes pugen un 38%

Així ho han confirmat aquest divendres la Conselleria de Sanitat en un comunicat per a actualitzar les dades de la pandèmia, que indiquen que en les últimes 24 hores s'han registrat 29 nous casos, nou morts, sis d'ells majors que vivien en residències i 218 noves altes.

D'aquesta manera, el descens d'hospitalitzacions i en les UCI en comparació de principis del mes d'abril ha sigut d'un 82% i un 81,6%, respectivament, unes xifres que demostren "una clara millora de la pressió assistencial i de la incidència de la pandèmia a la Comunitat Valenciana", han destacat.

A més, les altes a pacients amb coronavirus, al seu torn, han registrat un increment d'un 38% en els últims 15 dies, i s'han multiplicat per 40 des de principis del passat mes. Així, a dia de hui suposen ja quasi el 70% de tots els casos positius, un percentatge que també ha augmentat respecte a començaments del mes de maig, quan rondaven el 58% i, sobretot, respecte a començaments del mes d'abril, quan només representaven el 4% del total de casos confirmats.

Per la seua banda els casos actius s'han reduït en 9 punts en aquests 15 dies de maig, passant de suposar el 32% l'1 de maig al 23% actual. A principis d'abril, els actius representaven el 89% dels casos de coronavirus confirmats a la Comunitat Valenciana.

Durant les últimes 24 hores s'han produït 218 noves altes de pacients diagnosticats de coronavirus. Per tant, són ja 9.708 les persones que ja han superat la malaltia: 1.339 a Castelló, 3.541 a Alacant i 4.828 persones en la província de València.

Pel que fa als casos positius nous, des de l'actualització d'aquest dijous s'han detectat 29 nous casos a través de PCR que eleven a 10.813 el total de positius des que va començar la pandèmia.

Per províncies, s'han registrat sis casos a Castelló amb el que el total ascendeix a 1.475; tres a Alacant, la qual cosa eleva el total a 3.768, i 20 a València fins als 5.565 positius. A més, hi ha cinc desplaçats, que no són nous. El nombre de positius per test ràpid és de 3.579.

A dia de hui hi ha 19 persones menys ingressades en els hospitals valencians respecte al dia d'ahir. En concret, són 392 persones ingressades: 35 a Castelló, 115 a Alacant i 242 a València.

En les UCI la tendència també és descendent, i en aquests moments hi ha 67 pacients ingressats, dos menys que en l'última actualització: 5 a Castelló, 34 a Alacant i 28 a València.

1.373 MORTS

Des d'ahir s'han produït nou noves defuncions, la qual cosa eleva a 1.373 les persones que han mort a la Comunitat Valenciana per coronavirus: 206 en la província de Castelló, 480 a Alacant i 687 en la província de València.

Des de l'última actualització de dades, s'han registrat 33 altes més en professionals sanitaris, la qual cosa eleva a 2.001 les altes. El nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 681.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 237.945 de les quals 156.383 han sigut a través de PCR i 81.562 a través de test ràpid.

Per la seua banda, a dia de hui, es manté en 93 els centres amb algun cas positiu, 13 d'ells en la província de Castelló, 35 en la d'Alacant i 45 en la província de València.

Així mateix, s'han registrat 24 nous casos en residents i 11 treballadors nous positius. En aquests moments, segueixen estant amb vigilància activa de control sanitari 28 residències a la Comunitat Valenciana: 8 en la província de Castelló, 7 en la província d'Alacant i 13 en la província de València.