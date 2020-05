Así puede ayudar una cámara térmica a controlar la propagación del coronavirus entre los profesionales sanitarios

Unos 50.000 profesionales sanitarios han dado positivo en las pruebas de COVID-19 a estas alturas de la epidemia, lo que supone más de un 20% del total de infectados en España. La falta de equipos de protección individual (EPIs), de instrucciones claras y la sobrecarga de trabajo han disparado los contagios de quienes están en primera línea de batalla.

Desde el inicio de la pandemia, y especialmente en sus momentos más duros, muchos ciudadanos han querido aportar su granito de arena para luchar contra elvirus y, como no podía ser de otra manera, muchas de las ideas, propuestas y soluciones aportadas han tenido que ver con la tecnología.

Dado que nos sacan algún que otro mes de ventaja lidiando con el coronavirus, muchas miradas se han puesto en China: cómo han gestionado la crisis, qué herramientas han utilizado, qué experiencias han sido efectivas y cuáles no. Uno de los sistemas que ha resultado más útil son las cámaras termográficas para medir en tiempo real la temperatura corporal de las personas.

Sin ser, obviamente, una solución al problema, estos aparatos pueden ser eficaces para detectar fiebre -uno de los síntomas más claros de la enfermedad- en las puertas de acceso a fábricas, centros de trabajo, supermercados y hospitales. Es en estos últimos donde actualmente pueden tener un gran potencial para contener el brote entre los trabajadores.

“Tras muchos años de experiencia como profesional TIC en un hospital, comencé a darle vueltas a la idea de estas cámaras. Los accesos a los Servicios de Urgencias estaban totalmente controlados, la gente llegaba con cuentagotas -estábamos todos confinados– y ya estaban suficientemente vigiladas por personal médico y de enfermería, los pacientes eran triados (evaluados) prácticamente nada más entrar por la puerta y bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que el potencial de estas cámaras, que no es otro que el de evaluar a un alto número de personas entrando sin cesar, quedaba diluido”, explica Javier Virto, experto en tecnología en el sector de la salud de Hiberus.

Fue entonces, cuenta, cuando se le ocurrió desarrollar una propuesta diferente, orientada a proteger a los profesionales que estaban contagiándose sin cesar. “El número no paraba de crecer y los hospitales optaban por incorporar a estudiantes de medicina/enfermería de último curso ante la falta de efectivos. Simplemente decidimos cambiar el foco y orientarlo a los controles de enfermería, salas de información médica, de trabajo, etc., donde se concentra gran número de profesionales, principalmente para las zonas de Urgencias, UCI y plantas COVID que se habían creado ex profeso en los hospitales”.

Es decir: se proponía controlar la temperatura de los profesionales en vez de la de los pacientes, con la intención de detectar “cualquier variación en la temperatura corporal de estos” y poder “sacarlos” de la línea de trabajo. “El objetivo no era otro más que romper la cadena de contagios lo antes posible y proteger a los profesionales sanitarios”, insiste Virto.

“Se lo ofrecimos a varios hospitales y tuvo muy buena acogida, pero nos encontramos con el problema de la emergencia sanitaria y de la cadena de suministros. Las cámaras termográficas se habían convertido en las nuevas mascarillas del mercado y dificultó la puesta en marcha de estos proyectos”, lamenta.

A día de hoy, con la pandemia ejerciendo una menor presión en los hospitales, se están planteando estos proyectos a medio plazo, evaluando las zonas más óptimas e incluyendo estos dispositivos en los planes de actuación: “La incorporación será gradual, pero sin duda se llevará a cabo”, asegura el experto.

Un sector que si ha llegado a tiempo es el de la industria. “Muchas plantas se han puesto en contacto con nosotros para implantar esta solución en sus accesos y complementar así los protocolos y medidas de higiene implantadas para la vuelta al día a día de sus trabajadores”. Por el momento el resultado está siendo positivo y está ayudando a muchas empresas a controlar las horas punta de entrada de forma eficiente.