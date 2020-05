Sanidad y las comunidades deciden este viernes si obligan a usar mascarilla

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen este viernes para estudiar el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos, una decisión que "no es sencilla" y que el ministro Salvador Illa quiere que sea "lo más consensuada posible".

"Lo estamos discutiendo y vamos a ver si podemos tomar una decisión lo mas consensuada posible", señaló Illa el jueves, durante la Comisión de Sanidad que se celebró en el Congreso de los Diputados. El ministro reconoció que el pasado lunes ya pidió su opinión a los consejeros autonómicos sobre si consideraban que en esta etapa de la desescalada se debía "ir un poco más allá" en el uso de las mascarillas.

"Hay argumentos a favor y en contra, y nosotros nunca nos hemos negado", abundó el responsable de la cartera de Sanidad. Hoy por hoy, el uso de mascarillas solo es obligatorio en el transporte público y tienen el estatus de "altamente recomendables" en la vía pública y allí donde no se puede guardar la distancia de dos metros. No obstante, desde Sanidad han venido recordando que hay personas que no pueden llevarlas por diversas circunstancias.

Madrid está a favor de hacer obligatorio el uso de mascarillas. Si el Gobierno central no lo decide así, valoró el vicepresidente Ignacio Aguado, es porque "son incapaces de garantizar el suministro en todo el país". Cataluña se mueve en la misma línea, mientras que Castilla y León considera que "el problema" de este asunto radica, en parte, en el abastecimiento.

El Ministerio de Consumo se ha pronunciado sobre las mascarillas, pero para desaconsejar el uso de las tipo FFP2 (de este modelo, Madrid ha distribuido gratuitamente en las farmacias esta semana tres millones de unidades) en la población general. Sostiene Consumo que solo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica.

Illa volvió a remarcar que la amenaza del coronavirus sigue vigente y que es necesario que los ciudadanos sigan extremando–"más que nunca", incidió– la responsabilidad. El virus puede sobrevivir fuera del organismo humano durante un tiempo y desconocemos muchos aspectos científicos de él, recordó el ministro.

El titular de Sanidad apuntó que aunque se haya trabajado muy bien, hay circunstancias y criterios que desde el punto de vista sanitario se deben tener en cuenta para evolucionar en la desescalada, como son los datos epidemiológicos, la movilidad o la preparación de las capacidades sanitarias.