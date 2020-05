Almeida defiende el derecho de protesta contra Sánchez pero no la aglomeración

"El Ayuntamiento de Madrid reconoce el derecho de protesta, eso sí, estas actuaciones se tendrán que adecuar a las restricciones del estado de alarma". Con estas palabras el alcalde de la capital ha vuelto a defender las caceroladas que se producen por cuarto día consecutivo en el barrio de Salamanca, pero critica las aglomeraciones, que son "irresponsables", al vulnerar las condiciones impuestas por la Covid.

"La cacerolada no puede invadir las restricciones que han sido impuestas. Y si se vulneran, las Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán que actuar", ha recordado a los madrileños. Además, insiste en que es la misma postura que ha defendido desde el primer momento del confinamiento: "Yo no distingo un comportamiento de otro, a mí todos los actos que vulneran el estado de alarma me parece que no son adecuados ya sean caceroladas, botellones o fiestas en casas", ha argumentado.

Por otro lado, el regidor popular se desmarca de la responsabilidad policial. Según ha recordado el primer edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la competencia para el mantenimiento del orden público le corresponde a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por ello, se desmarca de cualquier responsabilidad de sus agentes en esta labor de control, de la que, según sus palabras, solo ha sido un mero ejecutor: "La Policía Municipal hizo el control de tráfico que se le solicitó por parte de la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno", asegura Almeida.

Aun así, el alcalde ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos. "Concienciémonos de que esta batalla no está aún ganada. Y que a pesar del desgaste, de la tensión y de las ganas de protestar que algunos puedan tener contra las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Gobierno de la Nación, todo se puede hacer sin vulnerar el estado de alarma, y esto incluye las caceroladas que se están produciendo en la ciudad de Madrid.

Nuevo despliegue policial

La Delegación de Gobierno en Madrid ha anunciado que este mismo jueves desplegará un dispositivo en la calle Núñez de Balboa para hacer cumplir la ley después de que ayer trece vecinos fueran identificados para propuesta de sanción por saltarse la obligación de mantener un distanciamiento social durante la protesta que se produzco ayer contra el Gobierno, según infoma Europa Press.

"Una cosa son las caceroladas que todo el mundo tiene derecho a manifestarse como quiera, pero otra cosa es incumplir las medidas del estado de alarma. Nosotros, a través de la Policía, tratamos de que se cumpla la Ley para mantener la distancia y que no se produzcan aglomeraciones", ha manifestado en una intervención en Cadena Ser.