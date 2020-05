La actriz Brooke Shields, 'El lago azul', afirma que ama sus curvas y que no desea entrar en su viejos Calvin Klein

Brooke Shields, conocida por su actuación en la película de El lago azul, es una firme defensora del amor propio y el body positivey lo demostró fervientemente el pasado miércoles durante una entrevista para Fox News.

La actriz y modelo, de 54 años, dijo que no le preocupa si todavía entra en los vaqueros que usó para el anuncio de Calvin Klein que protagonizó en 1980.

"Puedo entrar en ellos, pero parece doloroso", dijo. "Hace poco los encontré, pero creo que la última vez que entré cómodamente en ellos fue probablemente mientras estaba en Wonderful Town en Broadway (2004). Son de cintura alta... Cuando tenía esa edad, tenía la constitución niño pequeño. No tengo ningún deseo de volver a encajar en ellos", afirmó la actriz.

Para Brooke fue la maternidad quien la enseñó a amar su cuerpo y sus curvas y le dio una identidad con la que se siente a gusto.

"He tenido dos hijas y he cambiado hasta tener una forma más femenina en la que me siento cómoda y de la que estoy orgullosa. Estoy celebrando quién soy ahora, sin tratar de volver al cuerpo que tenía cuando tenía 15 años ", comentó a cerca de aceptarse a uno mismo.

También compartió un fuerte mensaje sobre el body positive y cómo amarse a uno mismo sin pretender ser otra persona. "Uno de los mensajes que quiero compartir con otras mujeres es celebrarlo. Poseer tus curvas y fortalezas en lugar de tratar de parecerte a otra persona o ser delgada. Prefiero ser fuerte y en forma que cualquier otra cosa", agregó la actriz.

El cuerpo saludable que posee Brooke Shields es resultado de sus sesiones de ejercicio. Lejos de practicarlo para encajar en un canon de belleza, la actriz tiene razones de peso para estar en forma.

"Mi enfoque para hacer ejercicio proviene de un enfoque más de rehabilitación porque tuve un reemplazo parcial de rodilla y me estoy preparando para tener un reemplazo completo de rodilla en la otra", explicó. "Realmente se deriva del tener que mantener y continuar activando mis músculos", aclaró la actriz sobre el motivo por el cual publica vídeos haciendo ejercicio en Instagram.

También admitió que el cuerpo que tenía en su juventud no era resultado de horas y horas en el gimnasio, de hecho reconoció que nunca solía hacer ejercicio.

"Simplemente bailaba, eso era lo principal. Luego me di cuenta de que después de estar atrapada en casa por un período de tiempo tan largo, la depresión comenzó a aparecer", comentó la actriz. "También me di cuenta de que cuando subía mi ritmo cardíaco y la adrenalina se iba, comencé a sentirme mejor mentalmente. Simplemente evitó que me deprimiera", admitía Brooke sobre cómo se consigue mantener feliz y positiva.

Han pasado 40 años desde que la vimos en la arena de El lago azul cuando solo tenía 15, y pese a toda la presión por parte de la sociedad y los medios, Brooke no tiene miedo de aceptarse tal y como es y quererse a ella misma.