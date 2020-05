María Castro muestra por primera vez su tripita de embarazada tras anunciar que espera su segunda hija

María Castro atraviesa una bonita etapa familiar. El pasado 3 de mayo, Día de la Madre, la actriz anunciaba su segundo embarazo. "En unos meses seremos cuatro. Otra niña vendrá a llenar nuestros corazones con más amor, cuando ya parecía imposible que nos entrase una gotita extra", explicaba en su cuenta de Instagram, donde este jueves ha dado el siguiente paso: enseñar la tripita.

La intérprete, de 38 años, ha compartido una fotografía en la que aparece posando de perfil y en sujetador. Sonriente, Castro se mira la tripita, que le impide abrocharse los pantalones. Una señal de que pasa el tiempo y cada día queda menos para dar la bienvenida a la pequeña.

"De cuando haces '¡Pop!' y tus vaqueros pasan a mejor vida... Empecé el confinamiento en chándal por elección... ¡Y ahora es lo único que me entra! Me da que este año el cambio de armario a verano va a ser fácil... porque no me va a servir nada", ha escrito la actriz.

Y es que Castro ya está embarazada de 20 semanas, tal y como indican sus hastaghs: "#DecuandoNOentrarentuspantalonestehacefeliz", "#EsIncreíbleComoEstiraElCuerpo", "#Casi20Semanas #CasilaMitad #YmeSiguePareciendoUnMilagro".

La gallega se mostró de lo más ilusionada cuando anunció la noticia. Su hija Maia, de 3 años, la recibió como si se tratase de "la noche de Reyes". La hermanita de la pequeña será la segunda hija que Castro y su marido, José Manuel Villalba, tendrán en común.